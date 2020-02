Nella notte degli Oscar è un trionfo di raccolti e look minimal chic. Mai come quest'anno lo styling ha saputo valorizzare i volti delle star. A partire da Renéee Zellweger (protagonista di un' intervista in esclusiva per Grazia.it). Leggete il nostro racconto!

Cala il sipario su questa 92esima edizione degli Oscar che, come sempre, non è stata priva di sorprese. Vincitrice assoluta l'eleganza: sul red carpet degli Oscar 2020 le star hanno sfoggiato beauty look ed hairdo bellissimi (e copiabilissimi). Ecco i migliori.

Renée Zellweger: l'eleganza semplice

Premio Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione di Judy Garland in "Judy" di Rupert Goold, Renée ha scelto un beauty look nude e un raccolto leggermente texturizzato. Il suo hair stylist, Richard Marin, intervistato da Grazia.it nel dietro le quinte, ha raccontato che si è lasciato ispirare dal taglio asimmetrico dell'abito firmato Armani indossato dall'attrice. Per creare l'hair look, Marin ha lavorato sui capelli in modo da creare volume rendendoli più brillanti con lo styler T3 SinglePass Luxe. Infine, ha realizzato un chignon basso utilizzando un gel leggero all'estremità della coda.

Make-up by Dana Hall for Pat McGrath Labs

Charlize Theron e il pixie evergreen

Hair look super elegante e raffinato: Charlize non rinuncia al suo taglio cortissimo e rigorosamente biondo, il colore che le dona di più. Molto ordinato, grazie alla riga laterale, e texturizzato nella parte anteriore, è scolpito da pennellate di biondo platino e cenere che rendono più originale il finish. Come sempre, promosso a pieni voti!

Scarlett Johansson e il raccolto prezioso

Lo avevamo anticipato: in questa edizione degli Oscar gli hair stylist hanno davvero dato il meglio. Tra i raccolti più belli, spicca quello di Scarlett: quello che potrebbe essere un banale chignon a banana è arricchito con un filo d'argento che regala un tocco di luce e rende più prezioso l'hairdo. Da copiare, incluso il ciuffo mosso lasciato libero di lato. Il nostro consiglio: abbinate l'accessorio per capelli agli orecchini, proprio come fa Scarlett!

Lucy Boynton e il trucco à la Twiggy

Le star di Hollywood ci hanno preso gusto con le pietre preziose tra i capelli. Prima Theron ai SAG Awards, ora Lucy Boyton agli Oscar: il risultato è un wavy bob decisamente elegante e originale. A colpire è anche il trucco occhi ispirato al look anni Settanta con ciglia extra long. A sigillare il beauty look un rossetto rosso matte, un classico da red carpet!

Billie Eilish e la nail art extra long

Mood rock per la cantautrice che non passa inosservata sul red carpet. Oltre all'hair look neon bicolor (al quale, in realtà, siamo già abituati), Billie sfoggia una manicure extra long ed extra black con unghie ben squadrate. Sulle estremità un punto luce richiama gli accessori.

Janelle Monae e la reverse french manicure

Altra appassionata di manicure black, l'attrice sceglie una reverse french argento e nero, perfettamente abbinata al suo long dress. Super cool!

Guardate tutti i migliori beauty look della serata degli Oscar 2020

Tutti i migliori beauty look degli Oscar Chignon con frangetta per Saoirse Ronan. Punto focale del make-up è l'eyeliner che allunga lo sguardo.

Hair look by Adir Abergel di Virtue Labs.

Look da vera diva per Margot Robbie che sceglie labbra rosso fuoco per il trucco. Capelli flat ma mossi per un biondo elegantissimo.

Natalie Portman opta per uno short bob con pennellate di biondo sulle punte.



Liscio e lunghissimo il capello di Penelope Cruz.

Chiome sleek per Brie Larson. Il beauty look è glowy.

Hair look by Bryce Scarlett. Make-up by Nina Park.

Doppio taglio e semiraccolto per Greta Gerwig.



Labbra voluminose enfatizzate da un rossetto rosso matte per Caitriona Balfe.

Beauty look ed hair style dal mood rétro per Gal Gadot. Ci piace molto il rosso sulle labbra e l'eyeliner black: un abbinamento sempre molto elegante.

Rooney Mara sceglie uno chignon alto arrichito con pizzo nero. Lato make-up in primo piano sono le sopracciglia bold.



Make-up nude sui toni del rosa per Florence Pugh e raccolto super elaborato. Forse il più bello fra tutti.

Make-up by Alex Babsky per PatMcGrath Labs. Hair look by ghd.

Sandra Oh sceglie un raccolto a banana molto sofisticato e reso vivace da un ciuffo lasciato libero sul davanti.

Red lipstick e capelli liberi per Lily Aldridge.



Chioma sciolta e lunghissima per Camila Morrone.

Make-up by Mary Phillips per PatMcGrath Labs.

Credit ph: GettyImages