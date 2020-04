Versatile, anche nella carriera cinematografica: scoprite con noi i migliori beauty look dell'attrice australiana

In Italia è ancora poco conosciuta (l'abbiamo vista in "Arrivederci Professore", la pellicola di Wayne Roberts dove recita assieme a Johnny Depp), ma nel suo cv ci sono già tre premi per le sue interpretazioni sul grande schermo e non solo: Odessa Young lavora come attrice da quando ha spento 11 candeline.

In questi anni ha sfoggiato look molto diversi, puntando sulle labbra o sugli occhi anche se, il più delle volte, sia negli scatti per i social sia sul red carpet, ha preferito puntare su un make-up naturale.

Ecco una selezione dei migliori beauty look, tutti da copiare.

Total look color pesca

Labbra opache e look luminoso in una tonalità peach: è il make-up monocromatico che a noi piace di più.

Smokey eyes marrone

Un trucco occhi davvero intenso. Per realizzarlo, mescolate ombretto marrone chiaro e scuro ai lati e oro luminoso al centro della palpebra e nell'angolo interno.

Make-up naturale

Incarnato uniforme, labbra idratate e eyeliner soft: è il trucco ideale per tutti i giorni.

Red lips

Rossetto rosso opaco per un trucco minimal ma elegantissimo.

Old Hollywood

Beauty look + hairdo vintage: rossetto rosso ed eyeliner nero sono il binomio dell'eleganza classica.

Pink

Rosa in tutte le sfumature per un look delicato e super femminile.

No makeup makeup

Fondotinta impercettibile, labbra rosa nude e sopracciglia bold sono gli ingredienti di questo trucco essenziale.

Beauty look luminoso

L'incarnato è enfatizzato da un fondotinta o da una BB cream dal finish luminoso (ma non troppo).

Rock

Labbra purple e ombretto silver, come una vera rockstar.

Credit ph: GettyImages