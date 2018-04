Scoprite gli hair look più belli di Natasha Oakley, e tutti i segreti per ricreare il suo look beach waves

Natasha Oakley è una delle due blogger australiane dietro A Bikini a day, blog di successo che dal 2012 affascina milioni di followers grazie ai contenuti ricchi di spiagge paradisiache, e - ovviamente - una dose abbondante di bikini all'ultima moda.

Il suo stile è a metà tra il beach glam e l'alta moda: Natasha è famosa per il suo stile curato e high fashion, anche se i look informali ed estivi restano i suoi preferiti.

La blogger australiana è inoltre famosa per i suoi capelli: una chioma voluminosa color biondo caldo, baciata dal sole e sempre acconciata in morbide beach waves. La sua arma segreta? Uno spray al sale marino - il suo preferito è Bumble and Bumble Surf Spray - per dare corpo e volume ai capelli, come dopo una giornata passata al mare. Il tocco finale, è qualche goccia di Moroccan Oil distribuita sulle punte per donare luminosità ai capelli.

Scoprite con noi alcuni dei suoi hair look più belli!





1. BEACH WAVES

Le onde stile beach waves sono il look preferito dalla blogger australiana, che le abbina anche agli outfit più sofisticati.





2. LUNGHEZZE SCALATE

Riga centrale e lunghezze scalate per Natasha Oakley, che sfoggia una chioma voluminosa dall'effetto leggermente spettinato.

3. ONDE MORBIDE

La blogger sfoggia un look capelli curato, ottenuto lavorando le lunghezze con phon e spazzola. Il tutto è reso più movimentato dalla maxi-onda laterale.

4. WILD

Volume extra ed effetto texturizzato sono due dei punti di forza dell'hair look di Natasha Oakley. L'effetto beach waves qui è ottenuto con tanto Spray al sale su tutte le lunghezze.

5. CASUAL CHIC

La blogger di A bikini a Day sceglie un hair look rilassato e casual, con riga laterale e lunghezze volumizzate.

6. CHIGNON CHIC

Per un look smart e sofisticato ma mai banale, la blogger sceglie un lo chignon da ballerina, ma lo rende moderno e cool grazie all'effetto messy e a qualche ciocca ribelle.

7. BABY BARDOT

Natasha Oakley è consapevole che la sua bellezza morbida ricorda le star del passato. Qui sceglie un beauty look d'ispirazione 60's e lo completa con una piega extra volume con riga laterale dall'effetto vintage.

8. A TUTTO VOLUME

La chioma dorata della blogger australiana qui in versione ultra volume: ricreate il suo look con l'aiuto di una mousse volumizzante da applicare sulle radici a capelli bagnati e abbondante spray texturizzante.





9. BLONDE BEAUTY

Questa piega chic dai volumi ondulati mette in evidenza il colore ricco e sfumato della chioma di Natasha. Radici più scure e punte color miele per un effetto capelli schiariti al sole.

10. DEA DELLA SPIAGGIA

Ancora una volta, la blogger punta su un raccolto morbido e casual per un look easy e raffinato allo stesso tempo.

Crediti PH: 1/8 @tashoakley Instagram ; 9/10 Getty Images