L'ironia kitsch va di scena al Met Gala 2019. Scoprite i beauty look più belli visti sul red carpet

Camp: Notes on Fashion è stato il tema dell'edizione 2019 del Met Gala che si è svolto, come ogni anno, presso il Metropolitan Museum of Art's Costume Institute di New York.

Star, modelle, cantanti, attrici e socialite si sono ritrovate per l'appuntamento definito "gli Oscar della moda" sfoggiando look ispirati al tema della mostra, un tributo a Susan Sontag e al suo saggio Note of Camp che è un inno alla libertà di essere se stessi.

Vediamo insieme come è stato tradotto nel make-up e nelle acconciature: ecco la selezione dei beauty look più belli ed eccentrici!

Ciglia esagerate

Un po' disco dance un po' regina del circo, Lady Gaga è la star della serata. Il look punta tutto su ciglia extra long oro metallico e doppio eyeliner, stile japan doll. Le labbra rosa pink smorzano il trucco firmato dalla make-up artist Sarah Tanno.

Make-up by Marc Jacobs Beauty

Hair look by Frederic Aspiras per GHD

Focus on eyes

Per non farci distrarre dalle piume del vestito orange, Kendall Jenner sfoggia al Met Gala un trucco molto basic che punta a mettere lo sguardo in primpo piano: ciglia lunghissime, eyeliner nero e labbra nude. Minimal ma d'impatto.

Anni Venti

JLo punta su un look vintage. Lo smokey eyes viola riprende il colore della pietra preziosa ed è semplicemente perfetto (da copiare!).

Make-up sui toni del marrone

Total look per Kim Kardashian che non si allontana dalle nuance del suo signature make-up. Le labbra sono evidenziate da un tratto di matita più scuro rispetto al colore del rossetto nude (è il ritorno degli anni Novanta) mentre le sopracciglia sono, come sempre, impeccabili.

Hair look by Chris Appleton per Dyson.

Pastel hair

Se il make-up è all'insegna dell'understatement, sarà l'hair style a sposare il mood dell'evento. Kylie Jenner non rinuncia a un insolito colore di capelli, deliziosamente abbinato al long dress.

Shimmer eyes

È di Emma Stone il make-up occhi più bello. Una cascata di brillantini illumina lo sguardo evidenziato da una riga di eyeliner blu elettrico nella rima inferiore. Il nostro consiglio: lasciatevi ispirare da questo look, magari utilizzando una eyeliner gold sulla rima superiore.

Tropical orange

Look decisamente catchy sia per gli accessori (ma quanto peserà quel capello?) sia per il make-up: una linea arancione bold, tracciata tra occhi e naso, dal mood tribale. Cara Delevingne non è passata certamente inosservata.

Best nail art

Ecco una manicure con maxi pendenti che si merita una promozione piena: Elle Fanning la sfoggia con molta ironia.

Deep blue

Decisamente cool lo smokey eyes metallico di Sophie Turner, qui nella foto con il marito Joe Jonas.

Hair look by ghd.

Volume hair

Pettinatura stile anni Cinquanta, resa preziosa da un accessorio con pietre: Dua Lipa vince il primo premio per l'acconciatura più femminile.

Look futuristico

Un po' cyborg un po' regina delle nevi: Gigi Hadid punta sul white off per un trucco galattico con ciglia frozen-like.

(Almost) nude

Cosa fai se il tuo outfit è...un lampadario? Scegli un make-up sui toni del marrone e del rosa beige, come ha fatto Katy Perry.

Multicolor

Lupita Nyong’o interprta una regina fluo sul red carpet del Met Gala. I glitter sugli occhi rendono ancora più eccentrico il finish. Completa il look la cotonatura super voluminosa.

The Met Gala Doll

Natasha Lyonne sceglie un look bold -occhi black&violet e labbra nude opache - perfettamente in linea con il suo personaggio. L'hair look, dalle linee geometriche vintage, aggiunge ancora carattere al finish (semmai ce ne fosse stato bisogno...).





Fucsia

Trucco monocolore nei toni del fucsia e del rosa per Dakota Johnson. Semplice ma d'effetto.

Long hair

Lisci e lunghissimi, i capelli di Gisele Bündchen regalano un tocco minimalista al red carpet del Met Gala 2019. Make-up luminoso ma discreto.

