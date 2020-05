Scoprite come copiare il make up di Lana Del Rey. Iconico e chic, colpisce grazie allo stile vintage caratterizzato da eyeliner statement e labbra nude

Il beauty look di Lana Del Rey è iconico. Caratterizzato da un make up in stile vintage generalmente nude, con eyeliner pronunciato e rossetto color carne accompagnato da acconciature retrò.

Trucco occhi

Lo stile inconfondibile della star mette in risalto la sua particolare bellezza evidenziando lo sguardo grazie a un trio di prodotti imprescindibili: eyeliner, mascara extra black e ciglia finte.

In questo caso, Lana aggiunge un tocco in più con una matita color bronzo metal sfumata all'attaccatura delle ciglia inferiori.

Trucco viso & labbra

Il trucco viso è trasparente, naturale e luminoso per un effetto seconda pelle dalla naturale radiosità.

Anche le labbra puntano alla naturalezza. Nude, sono delineate da una matita in tono più marcata sul contorno e vengono illuminate da una texture morbida e glossata.

CAPELLI

La chioma di Lana Del Rey è lucida e leggera, acconciata in maniera sofisticata.

Per questo beauty look la pop star ha scelto un semi raccolto in stile vintage - naturalmente - con lunghezze lievemente mosse.

I prodotti consigliati

Ecco i prodotti adatti a copiare il beauty look della cantante americana. Scopriteli e lasciatevi ispirare dal suo stile sofisticato.

Il fondotinta cushion di Dior si veste di un pattern glamour in edizione limitata. All'interno dello scrigno logato un prodotto leggero, uniformante e idratante, ottimo per creare un effetto di naturale radiosità.

Un correttore specifico per illuminare il contorno occhi la cui formula è resa speciale dalla presenza di acido ialuronico, liquirizia cristallizzata e té verde. La consistenza fondente cancella i segni della stanchezza.

In edizione limitata - in esclusiva su QVC Italia - questa cipria minerale offre un effetto naturale e radioso. Perfetta per chi ama un effetto "pelle nuda" dalla texture setosa.

Resiste ad acqua e sudore il nuovo eyeliner extra nero di Urban Decay, la chiave per copiare il look della star statunitense. Portatelo verso l'esterno per un effetto "sguardo felino" assicurato.

Una matita occhi color bronzo che delinea lo sguardo facendolo splendere. Per copiare il trucco della star sfumatela all'attaccatura delle ciglia inferiori.

Il celebre mascara de L'Oréal si rinnova e torna a conquistarci in versione extra black. La scelta giusta per scurire e intensificare le ciglia rendendo lo sguardo languido come quello di Lana Del Rey.

Un gloss luminoso in nuance nude: un must have per il trucco labbra della cantante, che abbina un prodotto leggero come questo a una matita labbra in tono per ottenere una buona definizione sul contorno. La formula di questo prodotto novità vanta tra gli attivi acido ialuronico e pro-collagene.

Rinfresca, lenisce, illumina e idrata in profondità. Questo prodotto è ottimo per preparare la pelle prima del make up e fissarlo rendendo inoltre la pelle luminosa a trucco ultimato.

Un balsamo in gel che disciplina, lucida e rende morbidi i capelli senza appesantirli. Se il classico balsamo è too much per voi, provate questa nuova versione per capelli Lana-Style.

Un nuovo multi-styler capelli per creare look personalizzati al 100%. Per creare un'acconciatura come quella della cantante create volume, brillantezza e un lieve movimento sulle lunghezze grazie all'accessorio spazzola rotante.

