Kristen Stewart riesce sempre a dare un look originale ai suoi capelli corti, lasciatevi ispirare!

Ci siamo. Avete fatto il grande passo di tagliare i vostri capelli corti, cortissimi, magari in un pixie cut estremo, e ora rimpiangete i capelli lunghi per le infinite possibilità di cambiare acconciatura ogni giorno.



Volete ricredervi? Ispiratevi a Kristen Stewart, i suoi capelli corti hanno un look sempre diverso l'uno dall'altro. Chi ha detto che il pixie cut non è un taglio di capelli trasformista?



Con ciuffo e forcine



Uno dei suoi ultimi look ha fatto scuola. Reinventate il vostro taglio corto realizzando due partiture laterali, raccogliendo il ciuffo centrale con un look mosso e texturizzato ad arte. A look finito vaporizzate abbondante lacca e passate della cera sia sul ciuffo che sui capelli ai lati tirati all'indietro. Potete optare per una texture matte o super lucida, secondo i vostri gusti. Come dettaglio super cool (e funzionale) tenete i capelli in ordine con un intreccio di forcine a vista.



Effetto bagnato anni '80

In fatto di look, Kristen Stewart è da sempre una grande trendsetter. E infatti ha già intuito che uno dei prossimi big trend sarà ispirato all'estetica new romantic, nelle atmosfere del post punk anni '80. Via libera quindi ad acconciature scultura tutte giocate sulle linee grafiche, da abbinare al make up. Il gel è il vostro migliore amico.



Buzz cut platino

Ogni tanto bisogna provare le soluzioni estreme. E in questo caso non c'è niente di meglio di un taglio di capelli drastico, come il buzz cut. Al bando ogni mezza misura, provatelo rigorosamente in una declinazione che non vi faccia passare inosservate, come nella versione biondo platino.



Rock'n'roll

Almeno una volta nella vita abbiamo tutti sognato di essere una rockstar. Per fortuna giocare con il nostro look ci permette di essere, almeno in apparenza, esattamente come ci sentiamo. Kristen Stewart non ha mai temuto di trasmettere la sua personalità attraverso i suoi beauty look. Eccola quindi con un taglio corto a effetto "finto spettinato", super texturizzato, con i capelli leggermente più lunghi sulla nuca.



Neo-romantico

Chi ha detto che i capelli corti non possono avere un look girlie e romantico? Fate una partitura laterale piuttosto bassa e fermateli dietro le orecchie, con una mollettina a vista. Arricciate leggermente le punte con uno styler di piccole dimensioni.



Wet look

Un'acconciatura a effetto bagnato è super glamour e adatta a qualsiasi occasione. Tirate i capelli all'indietro e vaporizzate lacca e uno spray lucidante. Per una versione aggiornata rispetto al più classico look sleek, lasciate i capelli texturizzati, per un look più grintoso.



Credits Ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa