Scoprite lo stile e i migliori beauty look di Kristen Bell, l'interprete dell'amatissima Veronica Mars



Molte di voi identificheranno sicuramente Kristen Bell con il personaggio che l'ha resa celebre, Veronica Mars, protagonista dell'omonima serie che è diventata un cult per la generazione dei millennial.

La serie è andata in onda per tre stagioni fino al 2007, anno della cancellazione della serie, tra le proteste dei fan. Un fandom che in realtà non si è mai rassegnato alla fine di Veronica Mars, tanto che è stato realizzato un film co-finanziato dai fan stessi tramite Kickstarter.

Ora Kristen Bell torna a vestire nuovamente i panni di Veronica Mars per una miniserie revival che debutterà a luglio 2019.

Nel frattempo, non vi resta che scoprire i migliori beauty look di Kristen Bell.

Bon ton



Un look da brava ragazza, elegante non troppo carico. Eyeliner nero, ombretto rosato e color panna e un gloss scintillante in una tonalità naturale.



Tono su tono



Kristen Bell ha dei particolarissimi occhi grigio-blu che qui mette in risalto con un ombretto che ne riprende la tonalità tendente al blu ardesia.



Monochrome



Il look monocromatico è super cool in questo momento! Provate questo trick, picchiettate il rossetto che avete applicato sulle labbra anche sulle guance e sfumate con le dita.



Occhi in primo piano



In questo look tutta l'attenzione è focalizzata sullo sguardo, reso più intenso e magnetico dalle ciglia finte extra long. A evidenziare il look, i capelli sono raccolti in uno chignon minimal.



Natural look



Kristen Bell non è un tipo da make up strong. Gli occhi sono messi in risalto da tonalità naturali, mentre sulle labbra non manca mai un rossetto nude rosato.



Glam



Anche per il look da red carpet, Kristen Bell non ama esagerare. Eppure è elegantissima, con questa acconciatura laterale appena mossa, eyeliner e ciglia finte e l'immancabile rossetto nude dal finish lucido.



Glow



Per una serata importante una base viso luminosa è la scelta giusta. Regala un boost di radiosità al viso, minimizzando le linee d'espressione con un effetto anti-stanchezza.



Collarbone cut



Kristen Bell sfoggia qui uno dei tagli di capelli più desiderati di stagione, lungo fino alla clavicola. Un taglio medio-lungo passepartout che diventa ancora più bello in versione voluminosa e texturizzata.



Wavy bob



Il caschetto ora si porta solo leggermente mosso, con un accenno di onde destrutturate per creare un movimento super naturale.



Credits Ph.: Getty Images