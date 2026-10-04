Una crema gua sha coreana da 26 sterline è al centro della nuova routine post-workout di Kendall Jenner. Ma cosa promette davvero la Anua per collo e mandibola?

Quando ha mostrato su TikTok la sua "post-workout detox routine", con il massaggio lungo collo e mandibola, Kendall Jenner non stava usando un semplice idratante. Nel video si vede chiaramente il tubetto metallico di Anua Collagen Retinol Refining Gua Sha Cream, la crema K‑beauty da circa 26 sterline che in UK è andata sold out più volte dopo il lancio.

In Italia il nome circola già tra le appassionate di skincare coreana e chi cerca su Google "Kendall Jenner crema gua sha Anua" trova una giungla di recensioni, schede prodotto e prezzi diversi. Ma che cos’ha davvero di speciale questa crema con applicatore gua sha integrato, quanto costa qui da noi e, soprattutto, che risultati potete aspettarvi nella vita reale?

La crema gua sha di Kendall Jenner: cos’è e perché fa parlare

Il prodotto di cui si parla è una crema-trattamento per collo, mandibola e décolleté con un applicatore metallico a forma di W. In pratica unisce in un solo oggetto una crema al retinolo e uno strumento ispirato al gua sha, pensato per scorrere lungo i contorni del viso mentre rilascia il prodotto.

Mentre il lato metallico massaggia e aiuta il drenaggio linfatico, la formula lavora su elasticità, linee sottili e perdita di tono. Il brand promette un effetto "definito" su jawline e collo, una riduzione del gonfiore e un aiuto per le rughe da tech neck, quelle pieghe orizzontali causate dalle ore passate con lo sguardo sullo smartphone.

Da giugno 2026 Kendall è la prima global ambassador di Anua e ha inserito questa crema nella sua routine post-allenamento: dopo la palestra la passa su collo e mandibola con movimenti lenti verso l’alto per "de‑puffare" e ridefinire i contorni. La combinazione celebrità + prezzo accessibile rispetto a un trattamento in spa spiega perché il prodotto è diventato virale.

Cosa contiene davvero: retinolo incapsulato, collagene e peptidi

Il cuore della formula è il retinolo incapsulato. Secondo gli esperti di dermatologia, il retinolo è uno degli attivi anti-età più studiati per migliorare texture cutanea e rughe. In versione incapsulata la molecola è racchiusa in una sorta di "guscio" che ne rallenta il rilascio, rendendolo più delicato su un’area sensibile come il collo e riducendo il rischio di irritazioni rispetto al retinolo libero.

Accanto al retinolo troviamo collagene e peptidi. Qui serve un piccolo fact-check: il collagene applicato in crema non "ricostruisce" il collagene interno, perché la molecola è troppo grande per penetrare a fondo. Funziona piuttosto come ingrediente idratante e "plumping", che dona morbidezza e una sensazione di pelle rimpolpata. I peptidi, catene più piccole di amminoacidi, vengono spesso usati per supportare tono ed elasticità, ma non sostituiscono certo un intervento medico-estetico.

Le versioni in vendita sui siti italiani segnalano anche niacinamido, pantenolo, squalano e oli vegetali come quello di macadamia. Tradotto: supporto alla barriera cutanea, idratazione confortevole e una texture scorrevole che permette al metallo di scivolare senza tirare la pelle. Il target naturale sono pelli normali, secche o mature dai 25-30 anni in su, che iniziano a vedere rilassamento del collo e vogliono qualcosa in più della solita crema.

Come si usa, quanto costa in Italia e per chi ha senso comprarla

La routine ispirata a Kendall parte sempre dalla sera, su pelle ben detersa. Si ruota l’applicatore sulla posizione "on", si fa uscire una piccola quantità di crema alla base del collo e, con movimenti lenti, si risale verso mandibola e zigomi. L’idea è lavorare dal basso verso l’alto sulle aree che volete "tirare su", ripetendo ogni passaggio tre-cinque volte per lato, per un totale di circa cinque minuti.

Per il retinolo vale la regola del buon senso: se non lo avete mai usato, iniziate due o tre sere a settimana, alternate solo a idratanti delicati, evitando nella stessa routine altri attivi forti come acidi esfolianti. Al mattino, protezione solare generosa, perché il retinolo rende la pelle più sensibile ai raggi UV, come confermano numerosi studi dermatologici.

Secondo i test interni dichiarati da Anua, dopo due settimane di uso quotidiano si vedrebbe un miglioramento nelle linee del collo e nell’elasticità. Sono però dati di marca, ottenuti in condizioni controllate e con massaggio costante: nella vita reale l’effetto più immediato è la riduzione del gonfiore e quella sensazione di contorni più "tirati" data dal drenaggio e dal metallo freddo, unita alla pelle più morbida al tatto.

Se vi attira l’idea del gesto guidato, volete concentrarvi su collo e mandibola e cercate un retinolo "soft" già abbinato a massaggio e comfort, la Kendall Jenner crema gua sha Anua è un modo piacevole per rendere costante una buona abitudine. Se invece puntate soprattutto sul massaggio e non vi interessa il nome del brand, potete ottenere effetti drenanti simili anche con un classico tool gua sha in pietra e un olio viso ricco, ricordando però che, senza una formula trattante, l’azione anti-age sarà più limitata.