Scoprite - e fate vostro - lo stile di Giulia Valentina, una delle influencer italiane più seguite e amate

Ha uno stile glam e un'innata bellezza che coniuga a un carattere spigliato e divertente: Giulia Valentina è senza dubbio una delle top influencer italiane del momento.

Con oltre 500k follower su Instagram, Giulia calamita l'attenzione grazie ai grandi occhi verdi e ai lunghi capelli castano scuro, che ama spesso lasciare sciolti.

Avete voglia di ispirarvi a lei copiandone lo stile? Seguiteci alla scoperta dei suoi beauty look più belli, tutti da copiare.

Trucco occhi nei toni del pesca, sopracciglia al naturale e labbra nude: semplice, fresca e glam.

I toni caldi sono perfetti per mettere in risalto gli occhi verdi di Giulia Valentina. Ecco un make up - curato da MrDanielmakeop, Daniele Lorusso - intenso in shade caramello corredato da eyeliner e labbra voluminose e glossate.

Half pony - la mezza coda alta - per un revival anni '90 e un make up nei toni del marrone caldo, corredato da ciglia a ventaglio, super cool.

Rame intenso, brillante e glam, ideale per enfatizzare lo sguardo della influencer italiana, che come di consueto, lascia i capelli sciolti con scriminatura centrale.

Giulia Valentina sul red carpet opta per un'acconciatura mossa con styling a onde e make up statement con smokey eyes nero e ciglia finte. Il rossetto è invece nude, in tonalità rosata.

Giulia in un momento di relax, raccoglie la chioma liscia in una coda alta. Un easy look vincente.

Total look ramato extra prezioso per Giulia, i cui occhi sono incorniciati dall'eyeliner per un effetto cat eye di tendenza.

Una sottile linea di eyeliner abbinata a rossetto rosso brillante e chioma voluminosa. Ci piace!

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa