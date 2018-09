Volete scoprire i beauty look più belli di Giulia De Lellis? Abbiamo selezionato per voi i migliori

Giunta al successo grazie alla sua partecipazione al celebre programma tv Uomini e Donne, Giulia De Lellis è oggi una influencer e icona di stile.

Seguitissima su Instagram e Youtube, Giulia è molto ammirata per il suo stile e naturalmente per i suoi make up e acconciature.

Ospite anche al Festival del Cinema di Venezia - con un beauty look firmato Smashbox a cura della make up artist Lisa Brugin - Giulia ha uno stile decisamente glam: scopritelo insieme a noi.

100% glam

Giulia De Lellis in un beauty look da diva, con labbra rosse laccate e unghie nude dalla forma a mandorla.

Nude Look

Giulia ama i nude look. Eccola dunque sfoggiare un make up nei toni naturali, ma caldi, del caramello. I capelli sono sciolti, mossi e vaporosi.

Hot stuff

Un make up infuocato in nuance fucsia e arancione, un party look ideale per mettere in risalto la carnagione ambrata della influencer.

Boxer braids

Le trecce da boxeur conferiscono al beauty look di Giulia De Lellis un tocco ribelle e cool.

Fresh look

Un soft smokey nei toni del bronzo abbinato a labbra glossate conferiscono al look di Giulia uno stile fresco ma ricercato, enfatizzato dal messy bun alto.

Perfect skin

Pelle perfettamente levigata, ciglia dispiegate e sopracciglia ben disegnate per Giulia. Completa il look il rossetto fucsia cremoso.

Lady-like

Giulia in un look sofisticato con rossetto rosso. I capelli sono raccolti in un maxi chignon alto.

Glam look

Labbra fucsia neon e sguardo felino grazie a un gioco di sfumature calde, kajal nero e abbondante mascara.

Messy look

Giulia De Lellis al naturale, quasi struccata, con i capelli raccolti in un bun scomposto.

Nude lips

Giulia ama mettere in risalto le sue labbra grazie a rossetti e gloss nude per un effetto rimpolpante assicurato.

Credits Ph.: Press Office