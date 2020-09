Cate Blachett Acconciatura statement per la star, che crea un hairlook-scultura. Le labbra sono colorate in una tonalità di pesca intenso. Beauty look a cura di Armani Beauty.

Diana Ghenea La modella lascia i capelli mossi e sciolti e sceglie un make up nude con tocchi luminosi sulle palpebre.

Frida Aasen La modella opta per un beauty look minimale con capelli raccolti con morbidezza e trucco nude.

Taylor Hill La super top colpisce con un'acconciatura effetto bagnato, viso scolpito e uno smokey eyes d'effetto in nero con tocchi di blu elettrico. BL Lancome.

Georgina Rodriguez Chioma libera e liscia accompagnata da un trucco nude illuminato da un gloss color caramello.

Giulia De Lellis Beauty look Armani Beauty per la influencer. Il punto focale è lo sguardo: intensissimo grazie allo smokey eyes marrone. I capelli sono raccolti in un top knot scenico, a cura di Kerastase.

Laura Barth la modella calca il red carpet sfoggiando un make up semplice con focus sugli occhi in tontalità marrone shimmer e capelli sciolti dallo styling mosso, a onde. Il make up è curato da Armani Beauty, mentre l'hairlook è firmato Kerastase. BL Armani Beauty.

Stacy Martin L'attrice opta per un make up semplice ma vincente, con labbra nude ed eyeliner grafico. I capelli sono sciolti e naturali.

Tilda Swinton La star proietta la propria chioma verso l'alto dando vita ad un'acconciatura fuori dagli schemi. Il rossetto rosso aranciato totalmente opaco è superbo.

Anna Foglietta Luminosa e sorridente, la Madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020 sceglie la semplicità con un bob mosso e biondo con radici scure a contrasto. Il trucco è leggero ma luminoso, suoi toni del nude freddo. Beauty look a cura di Armani Beauty.

Taylor Hill Un make up firmato Lancome per la top, che opta per un eye-look color terra bruciata completato da un eyeliner felino. L'acconciatura è molto cool, con trecce adese al capo.

Cate Blanchett Presidente della Giuria di Venezia 77, l'attrice sfoggia un bob mosso nel classico biondo dorato. Il make up è chic: viso naturale e labbra lievemente tinte di nude pesca. BL by Armani Beauty.

Elodie Patrizi Sleek hair - i capelli effetto bagnato - con scriminatura laterale e sguardo intensificato da eyeliner e mascara.

Ester Exposito Beauty look firmato da Alex Saint Per Charlotte Tilbury. Il make up è nude e sofisticato, messo interamente a punto con la gamma Pillow Talk.

Lotte Veerbek L'attrice appare sul red carpet in un perfect match tra abito, chioma e make up. Toni caldi e freddi si mixano per un effetto fairytale.

Paola Turani La modella e influencer italiana ha posato sul red carpet veneziano con una chioma super vaporosa dallo styling a onde e scriminatura laterale. Il trucco viso è luminoso, gli occhi magnetici grazie all'uso di eyeliner e kajal.

Tilda Swinton Premio alla Carriera 2020, l'attrice britannica dalla bellezza eterea sceglie per l'occasione un make up nude con tocchi ginger. Tonalità ripresa anche nel colore dei capelli con taglio mullet.

Eleonora Gaggero Smokey bronzo e chioma naturalmente mossa per l'attrice. Beauty look Cotril.

Linda Caridi L'attrice calca il red carpet con una chioma lievemente mossa e pettinata all'indietro. L'incarnato è bronzeo. BL by Cotril.