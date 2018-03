Scoprite lo stile glamour di Elsa Hosk, la super modella svedese angelo di Victoria's Secret

Classe 1988, Elsa Hosk è una modella svedese celebre "angelo" di Victoria's Secret.

Elsa fa parte del team di super modelle dal 2015 e da allora è una dei maggiori esponenti della linea Pink del brand statunitense.

Lo stile della modella è sensuale, glamour ed eclettico. Sul red carpet come nella vita di tutti i giorni Elsa Hosk ama infatti giocare con il look acconciando i capelli biondi in maniere sempre differenti.

Anche il make up gioca un ruolo chiave nel suo look, mettendo in risalto la sua naturale bellezza con decisione.

ELSA HOSK BEAUTY LOOK

Scoprite insieme a noi i beauty look più belli della modella scorrendo questo articolo.

Retrò

Stile vintage con capelli dallo styling a onde, base viso extra levigata e make up in stile anni '50, con eyeliner e rossetto rosso opaco.

So '90s

Stile anni '90 con taglio medio dalla scriminatura centrale. La chioma è fissata ai lati del viso con delle mollette per capelli. Il make up è glowy.

Lady-like

Look capelli super posh dallo styling ordinato con frangia a tendina. Il trucco è nude, leggero ed elegante.

Statement pony

Una coda alta che crea un semi chigon alto. Il trucco occhi è nei toni del bronzo, mentre le labbra sono nude.

Swedish blonde

Taglio medio in biondo platino con riga in mezzo. Il make up occhi di Elsa è luminoso nei toni dello champagne, abbinato a un rossetto nude malva.

Faux bob

Elsa Hosk calca il red carpet raccogliendo i capelli in un faux bob - il finto caschetto - completato da una maxi fascia nera. Il make up è luminoso e minimale, con eyeliner nero intenso.

Soft bob

Il taglio medio acquisisce volume e un tocco di classe in più grazie allo styling mosso e vaporoso.

Smokey eyes

Trucco occhi smokey nei toni del grigio e nero, una scelta vincente per enfatizzare al meglio lo sguardo e completare il look rock-chic con capelli mossi wavy.

Bon ton

Un beauty look elegante per Elsa Hosk, che sfoggia un trucco minimale con rossetto rosso e mascara nero. I capelli sono raccolti con morbidezza.

Vamp

Chioma lunga e sinuosa dallo styling a onde, un hairlook di grande classe.

Sleek hair



Zero volume per la chioma dell'angelo di Victoria's Secret, che raccoglie i capelli in maniera sofisticata. Il trucco è glowy, con occhi smokey e labbra in nude beige.

Casual glam

Elsa Hosk con capelli mossi al naturale e viso pulito. Gli unici tocchi di make up sono dati da eyeliner, mascara e un leggerissimo lipstick rosa glossato.

Credits Ph.: Getty Images