Lasciatevi conquistare dallo stile di Demi Lovato attraverso i suoi beauty look più belli



Demi Lovato - al secolo Demetria Devonne Lovato - è una delle cantanti americane e più amate e seguite sui social.

Dallo stile accattivante e sempre originale, la star ama sfoggiare beauty look audaci, con acconciature glam e make up importanti.

Abbiamo selezionato per voi i migliori beauty look di Demi Lovato: lasciatevi ispirare.

Glossy lips

Labbra lucide in tono nude e capelli mossi ed extra vaporosi per Demi Lovato.

Glowy look

Un viso super luminoso per la cantane americana, che punta a un trucco occhi sfumato con abbondante mascara e labbra nude.

Coda alta

Demi in un beauty look sportivo con coda alta.

Smokey eyes

Trucco occhi intenso in nero sfumato abbinato alle immancabili labbra nude. I capelli sono semi raccolti in maniera glam.

Wavy

Riga in mezzo e chioma ondulata per la star, che rinforza il look con un make up statement.

Contouring

Demi Lovato ama scolpire il viso con il contouring: ecco un perfetto esempio del suo make up viso sculpt.

Full lashes

Le ciglia finte sono intense e ben piegate, perfette per incorniciare lo sguardo ed enfatizzare il make up nei toni caldi del bronzo e oro.

Pink lips

Labbra rosa malva in finitura opaca per la star, che con questa nuance crea un effetto di labbra più voluminose.

Hot smokey

Demi è sicuramente una fashionista. Eccola dunque sfoggiare un make up di grande tendenza dalle nuance infuocate.

Lilac power

Un make up inedito con smokey in lilla confetto: originalissimo, da copiare.

Elegant braid

Treccia lunga per Demi sul red carpet, in un beauty look elegante e sofisticato.

All about skin

Viso levigato e luminoso per la pop star americana da 67 milioni di follower sui social.

Magenta

Make up glowy e labbra color magenta, in perfetto match con l'abito chic. I capelli sono lisci, con riga in mezzo.

Ultra glam

Demi Lovato riceve un prestigioso premio in un outifit scintillante, con make up importante con labbra rosse.

Cat eye

Il trucco occhi di Demi viene allungato verso l'esterno per regalarle uno sguardo felino.

Bronze look

Viso bronzeo e make up leggero per Demi, che pettina la chioma all'indietro per un effetto bagnato cool.

Fresh look

Demi Lovato con un make up fresco nei toni del rosa. I capelli sono mossi, con leggere sfumature ramate.

Peach-perfect

Beauty look nei toni del pesca, caldi e glam.

Pink lips

Le labbra rosa e glossate regalano un tocco di luce in più al viso della cantante.

Purple

Make up occhi viola, per uno smokey eyes originale. Le labbra? Rigorosamente nude.

Orange powder

Capelli dal taglio medio e mosso e make up brillante con rossetto arancione opaco.

Coral pop

Un altro match tra rossetto e abito per Demi Lovato, i cui capelli a caschetto lungo hanno una messa in piega leggermente mossa.

Credits Ph.: Getty Images