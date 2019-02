Pelle olivastra, capelli marroni e occhi nocciola: se avete queste caratteristiche, ecco i beauty look della modella Daniela Braga da copiare

Daniela Braga è una splendida modella di origini brasiliane, nota anche per essere uno degli angeli di Victoria's Secret.

Classe 1992, alta 1,80, Daniela Braga è stata testimonial di numerosi brand, cover girl per i principali magazine di moda e mannequin per moltissime sfilate, tra cui Givenchy, Paco Rabanne, Moncler e Victoria's Secret, per cui sfila come Angel dal 2014.

Ha una bellezza esotica, con pelle olivastra, lunghi capelli neri e occhi color nocciola.

I suoi beauty look spaziano dal rossetto rosso fino al rossetto oro, dallo smokey eyes al trucco grunge, fino al make up naturale con pelle glowy.

Scoprite i beauty look della modella Daniela Braga e lasciatevi ispirare.

Intense Eyes



Basta un tratto spesso di matita nera per definire lo sguardo e creare un effetto smokey eyes intenso.





Cutie in Pink

Rossetto rosa satinato appena tamponato sulle labbra e l'intero look assume un aspetto girly.

Gold Lips

Beauty look edgy perfetto per le pelli olivastre: osate con il rossetto oro.

Silver Touch

Lo smokey eyes marrone è reso unico dalla presenza di un tocco argentato che illumina la parte interna della palpebra.

Glowy Skin

Immancabile nei look delle Angels di Victoria's Secret: l'incarnato luminoso, effetto sun kissed.

Smokey Eyes

Il classico smokey eyes nero è equilibrato dalla scelta del rossetto color nude.

Red Lips

Un altro classico: il rossetto rosso è accompagnato dal trucco occhi dorato.

Bronze Eyes

Scalda e impreziosisce lo sguardo con uno smokey eyes nei toni del bronzo.

Grunge Make Up

Look da sfilata dall'animo grunge: lo smokey eyes nero diventa grafico, trasformandosi in eyeliner, con un tocco metallizzato luminoso.

Natural Look

La scelta più effortless chic della modella: pelle naturale, trucco occhi sui toni del marrone e labbra nude.

Credits ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa