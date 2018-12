Siete in cerca di ispirazioni su come portare il rossetto rosso? Vi proponiamo 7 look delle star da copiare all'istante

Vorreste indossare più spesso il rossetto rosso ma non siete sicure che vi si addica e non sapete mai come abbinarlo?

Abbiamo selezionato per voi 7 look delle star in cui le red lips sono le protagoniste assolute. 7 diversi modi di interpretarlo a seconda dei vostri colori, ma tutti assolutamente easy & chic, per poter sfoggiare il rossetto rosso di giorno o per dare un tocco di glamour alla vostra serata.

Emma Stone e il rossetto rosso mela



Chi ha detto che il rossetto rosso non sta bene con i capelli rossi? Sceglietelo brillante e dal sottotono neutro per far risaltare al massimo un incarnato diafano e le lentiggini. Un look fiabesco e romantico da abbinare a un raccolto morbido.



Blake Lively e il rossetto rosso ombré



Un trick semplice per valorizzare le labbra sottili è applicare il rossetto con un effetto ombré, leggermente più scuro verso i bordi e più chiaro al centro delle labbra. Attenzione però a evitare le linee nette, il tutto deve essere ben sfumato e risultare completamente smooth.



Lily Collins e il rossetto rosso matte



Sofisticato, elegante, adatto anche per le commissioni la mattina. Il rossetto rosso opaco sta benissimo con i capelli e gli occhi castani. Lily Collins lo porta in modo molto francese, con un nude look make up e ciglia in evidenza.



Amber Heard e il rossetto rosso shiny



Rossetto rosso e finish lucido sono l'accoppiata perfetta per un trucco da sera di grande effetto. Se volete davvero esagerare, sopra il rossetto rosso applicate un gloss con pagliuzze glitterate iridescenti.



Rosie Huntington-Whiteley e il rossetto rosso aranciato



Volete mettere in risalto un colorito dorato e dei capelli biondi come il grano? Optate per un rossetto rosso dal sottotono aranciato che si abbini ai vostri colori caldi e golden.



Claire Foy e il rossetto rosso vinaccia?



Siete amanti dei colori strong ma non rinunciate mai all'eleganza? Le tonalità profonde sono quelle che fanno per voi, e andre sul sicuro con un rossetto rosso scuro dal sottotono vinaccia. Sceglietelo soprattutto se avete i capelli castani.



Elsa Hosk e il rossetto rosso freddo



Avete i colori glaciali come la top model e volete far risaltare al massimo gli occhi azzurri? Scegliete un rossetto rosso a base blu, per riprendere le vostre tonalità fredde e avere un look ad alto contrasto che non vi farà passare inosservate. Per il viso, optate per un trucco glowing, luminoso e naturale, e sugli occhi tanto mascara nero.



Credits Ph.: Getty Images - Arwork by Elisa Costa