Tutti i make up più belli di Chiara Ferragni, da copiare se anche voi avete i capelli biondi e gli occhi azzurri



La digital entrepreneur più seguita ama da sempre giocare con il trucco, sperimentando sempre make up diversi da abbinare ai suoi outfit.

Il suo make up artist di fiducia? Si chiama Manuele Mameli e su Instagram svela i vari dietro le quinte e i prodotti utilizzati per i look di Chiara Ferragni.

I suoi punti fermi? Un trucco luminoso e un incaranto naturale, gli occhi azzurri sempre messi in evidenza e per le labbra un alternarsi di tonalità nude e ciliegia.

Princess Look



Per il make up sfoggiato sul red carpet di Cannes, il mood scelto si abbina perfettamente con la tonalità romantica dell'abito. Gli occhi chiari sono messi in risalto da abbondante mascara nero e sulle labbra un gloss lucido in una tonalità naturale. Il risultato? Super glowing.



A touch of fuchsia



Per la sfilata di Dior, Chiara ha puntato tutto sulle labbra in primo piano, con un rossetto fuchsia dalla texture lucida. Gli occhi sono naturali, illuminati da un ombretto color champagne.



Magnetic eyes



Come mettere in risalto gli occhi azzurri? Con un ombretto metallizzato color rame, da abbinare a khol e mascara rigorosamente neri.



Glow



L'incarnato super luminoso si abbina alla perfezione a un trucco occhi scintillante color ghiaccio. Per illuminare ancora di più lo sguardo, accentuate l'angolo interno dell'occhio con un illuminante con pagliuzze iridescenti.



Peachy



Il color pesca è la tonalità su cui puntare se avete gli occhi azzurri e i capelli biondi come chiara. Utilizzatelo sia come ombretto che come blush, e abbinate un rossetto tono su tono.



Bold lips



Un solo dettaglio ad alto impatto e il beauty look è fatto. Basta un rossetto color ciliegia scuro dalla texture cremosa, per un look da giorno mantenete il resto del trucco naturale.



Smokey eyes



Per la sfilata di Versace, Chiara ha sfoggiato un beauty look in linea con i canoni estetici del brand. Lo smokey eyes nero e allungato fa risaltare ancora di più gli occhi chiari.



