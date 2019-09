Tutti i beauty look più belli della protagonista del film dedicato a Elton John

Gli appassionati delle saga jurassica la conoscono bene: ha interpretato (e interpreterà nel terzo capitolo di "Jurassic World", secondo i rumors), Claire Dearing, la responsabile del parco.

Chi, invece, è rimasto incollato allo schermo per la prima stagione di "Black Mirror", la riconoscerà per essere la protagonista della puntata più discussa (titolo: Caduta libera).

Quale che sia il vostro rapporto con il piccolo e grande schermo, il volto di Bryce Dallas Howard, figlia del famoso Ron, non vi sarà certamente nuovo.

Capelli rossi e labbra sempre in evidenza, vi raccontiamo i suoi 9 beauty look più belli (e tutti da copiare).

Powder lipstick

Un velo di rosso opaco sulle labbra per un look dal sapore vintage: se non volete nascondere gli occhi dietro un paio di occhiali da sole, optate per un ombretto taupe.

Natural look

Incarnato perfettamente omogeneo, rossetto baby e mascara: un make-up minimal capace di esaltare la bellezza dell'attrice.

Red&peach

Rappresentano il binomio più cool del momento: ombretto e blush rosa pesca e labbra bold in una sfumatura del rosso. Da copiare.

Cat eyes

È sufficiente una riga black di eyeliner per dare un twist particolare al look basico.

Green

L'alternativa è una matita verde in una tonalità più scura delle iridi.

Bold eyeliner

Il tratto è ispessito lungo la rima superiore. È il look signature dell'attrice.

Rossetto pink

Bryce ama giocare con i colori dei rossetti. Il suo preferito è il rosso, ma anche il rosa le sta d'incanto.

Finish matte

Sebbene il viso dell'attrice sia molto luminoso, per la base preferisce una finitura opaca che troviamo molto elegante.

Fuxia

Per chi ama il make-up con pochi prodotti ma d'impatto, il tips è puntare su un rossetto bold come questo fucsia.

Credit ph: Getty Images