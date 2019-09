È lei la regina incontrastata della coda alta: scoprite perché e in che modo replicare l'acconciatura più cool di Ariana Grande

In un periodo in cui tra i raccolti è la coda bassa a spadroneggiare, c'è chi continua ad andare controtendenza facendo parlare della sua acconciatura - una pony tail altissima: è Ariana Grande, una delle pop star più famose al mondo il cui signature look, la coda alta formato XXL, è da sempre sotto i riflettori.

Non solo perché la sua chioma suscita invidia ma anche perché la indossa in ogni momento: sul palco, sul red carpet e nella vita privata. Tutta questa perfezione nasconde più di qualche segreto di bellezza. Che qui vi sveliamo (prendete appunti).

Perché scegliere la coda alta di Ariana Grande

I motivi sono tanti. Ci affidiamo ai consigli del suo hair stylist, Chris Appleton (che è anche l'ideatore dei glass hair - insomma, un genio). Secondo Appleton, la coda alta - diversamente da quella bassa - è in grado di "liftare" il viso sollevandolo e anche di allungare lo sguardo. Senza dimenticare l'uso delle extension (pensavate fossero tutti capelli naturali?) capaci di dare un twist al look e di spingere la personalizzazione ai limiti.

Perché la coda alta di Ariana Grande dona a tutte

Perché si adatta a tutti i tipi di capelli (mossi, lisci, sottili, chiari, scuri), perché è ideale per ogni situazione (dall'ufficio a un aperitivo fino alla serata importante) e poi perché, con l'aiuto di fissanti, lacche e oli anti effetto crespo, sta su per tutto il giorno. What else?

Come fare la coda di Ariana Grande

Guardatevi allo specchio di profilo e tracciate, con il pettine, una riga ideale dal mento fino al centro dell'orecchio e, infine, fino alla sommità della testa. Quello sarà il punto preciso da cui deve partire la coda. Per fermarla, potete scegliere un elastico, avvolgere delle chiome intorno alla base, utilizzare un accessorio catchy, infine aiutarvi con delle extension per aggiungere volume oppure semplicemente per allungarla.

Tips per la coda alta

Se avete appena lavato i capelli, aspettate che trascorra almeno qualche ora - se non un giorno - prima di realizzare l'acconciatura: una chioma appena pulita aderisce di meno al cuoio capelluto ed è più difficile da gestire.

Gli accessori per la coda alta

Vi siete lasciati tentare da un accessorio per capelli? Optate per un nastro colorato al posto di un fermaglio (che può nascondersi fra le chiome). Non esagerate, invece, con orecchini e accessori di altro tipo, se volete che l'attenzione sia tutta sull'acconciatura!

Credit ph: GettyImages