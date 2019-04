Avete sempre ammirato lo stile della blogger e influencer Andy Torres? Ecco tutti i suoi migliori beauty look a cui potete ispirarvi



Il suo sito StyleScrapbook è stato uno tra i primi blog di moda a essere riconosciuto a livello globale come realmente influente sul fashion system.

Per questo Andy Torres è non solo una blogger a pieno titolo che non rinuncia al proprio spazio in cui scrivere e condividere look, tendenze e consigli, ma una influencer ante litteram, ancora prima che esplodesse il fenomeno.

Il suo stile è semplice, pulito, una bellezza di ragazza della porta accanto e early adopter delle prossime tendenze, per questo i suoi beauty look possono essere fonte d'ispirazione per la vita di tutti i giorni.

Red lips



Un trucco con semplice linea di eyeliner diventa immediatamente glam (senza essere pretenzioso) con un rossetto rosso mela dal finish glossato.



Healthy glow



Come ottenere un incarnato luminoso a effetto "baciata dal sole" come quello di Andy? Stendete un primer in siero illuminante e in seguito applicate una bb cream che vi doni un look bonne mine e terminate il look con una terra dai bagliori dorati.



Cat-eye



Un look polished, semplice ma curato, con una linea di eyeliner dal nero opaco e un flick finale in stile Fifties.



Dark lips



Come rendere i rossetti scuri più semplici da portare nel quotidiano? Scegliendo il finish giusto! Un rossetto opaco risulta sempre più discreto e modulabile (potete modificarne l'intensità tamponandolo semplicemente con le dita).



Summer look



Non sapete mai come tenere i capelli in spiaggia? Copiate l'idea super chic di Andy, con un semplicissimo messy bun e un foulard annodato.



IT-hairlook



Andy è da sempre super affezionata al collarbone cut, ben prima che esplodesse il trend. Così come ai fermagli e mollettine a vista.



Evergreen manicure



Andy ha sempre mani molto curate nella loro semplicità. Tiene le unghie corte e opta per sempre per uno smalto rosso molto di classe. In alternativa, uno smalto lucido trasparente.



Credits Ph.: Getty Images