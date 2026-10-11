Se vi guardate allo specchio e vedete solo guance, niente panico: con i tagli giusti il viso tondo si slancia, diventa chic e sembra subito più scolpito.

Secondo molti hairstylist, il viso tondo è tra i più giovani e femminili: fronte e mento morbidi, guance piene, zero spigoli. Il punto è scegliere un taglio che crei verticalità, alleggerisca i lati e accompagni i lineamenti invece di “tagliarli” di netto.

Non esiste un solo modello di bellezza e neppure un unico taglio “permesso” per chi ha il viso tondo. Contano tantissimo texture dei capelli, densità, tempo che avete per lo styling e quanto volete cambiare. Qui trovate cinque tagli di capelli per viso tondo selezionati che, con poche mosse, slanciano o valorizzano la rotondità.

Mini guida veloce: capire se il vostro viso è tondo

Se vi riconoscete in queste caratteristiche, rientrate quasi certamente nella categoria del viso tondo. Larghezza e altezza del volto sono simili, il contorno è morbido, senza angoli marcati e le guance restano evidenti. L'obiettivo del taglio di capelli? Creare una linea che porti l’occhio verso il basso o verso l’alto, mai solo di lato. Per questo funzionano bene lunghezze che scivolano oltre il mento e volumi concentrati sulla sommità della testa.

Taglio 1: long bob e carré che slanciano

Il long bob è il compromesso perfetto se volete cambiare ma non siete pronte al corto. Secondo molti hairstylist è uno dei migliori tagli di capelli per viso tondo perché “verticalizza” senza appesantire. Chiedete un caschetto che arrivi tra la linea della mascella e poco sotto le spalle, con punte leggermente più lunghe davanti e una scalatura dolce intorno al viso. Un ciuffo laterale morbido, oppure una frangia a tendina, spezza la rotondità della fronte senza accorciare il volto.

Taglio 2: pixie cut morbido con ciuffo laterale

I tagli corti non sono nemici del viso tondo, anzi. Un pixie cut ben studiato può snellire moltissimo. L’idea è creare volume sulla sommità e alleggerire i lati senza rasarli a zero. Al parrucchiere potete chiedere lati sfilati, nuca pulita e un ciuffo lungo che arrivi all’altezza degli zigomi, da portare di lato. Questo triangolo morbido rompe la rotondità e allunga i lineamenti. Evitate solo frange dritte e cortissime, che potrebbero accorciare il volto e concentrare lo sguardo sulle guance.

Taglio 3: bubble hair cut medio oltre le spalle

Tra i tagli di capelli per viso tondo più glamour del momento c’è il bubble hair cut. È un medio pieno e morbido, con volumi distribuiti su tutta la lunghezza. Per funzionare su un viso tondo le punte dovrebbero superare le spalle, così la massa dei capelli “scende” e sfina. Chiedete layers delicati, niente scalature aggressive, e una piega con onde soffici che arrotondano le punte verso l’interno. Attenzione solo a non gonfiare troppo i lati: il volume deve salire verso l’alto.

Taglio 4: lungo scalato ad arte

Se amate i capelli lunghi, la buona notizia è che sono alleati naturali del viso tondo. Come ricordano molti hairstylist intervistati da Vogue Italia, le lunghezze che superano le spalle spostano l’attenzione verso il basso. L’ideale è un taglio lungo scalato, con ciocche più corte che incorniciano zigomi e mascella e un ciuffo laterale importante. La piega migliore sono onde morbide “old Hollywood” sulle lunghezze, non troppo vicine alle radici. Da evitare il lungo pari, liscio a piombo, che appiattisce e allarga.

Taglio 5: il taglio giusto per i ricci con viso tondo

I capelli ricci e il viso tondo stanno benissimo insieme, basta lavorare sulla forma. Il rischio è il famoso “effetto fungo”: troppo volume sulle guance, poco sopra. Per evitarlo servono scalature leggere sia dietro sia davanti, così che la chioma si alleggerisca e prenda una linea più ovale. Chiedete lunghezze che non si fermino esattamente a metà viso e una definizione maggiore dei ricci sulle punte rispetto alle radici. Meglio evitare tagli pari e frange compatte che creano una massa unica.

Regole universali: i sì e i no per il viso tondo

Al di là del taglio che scegliete, alcune regole tornano sempre quando si parla di tagli di capelli per viso tondo, come confermano molte guide professionali di hairstyling. Sì al volume concentrato sulla sommità della testa, ai ciuffi e alle ciocche sfilate all’altezza di zigomi e mascella, alle righe laterali morbide, alle frange aperte e ai giochi di colore con leggere schiariture che creano ombre e definiscono i contorni. No alle lunghezze che si fermano esattamente a metà viso, al volume eccessivo solo ai lati, alle frange piene e dritte e ai raccolti ultra tirati senza una ciocca morbida che sfiori le guance.