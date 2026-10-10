Capire se avete il viso a cuore è il primo passo, scegliere il taglio giusto il secondo: qui trovate 35 idee approvate dai pro e aggiornate alle tendenze 2026.

Fronte ampia, zigomi importanti, mento affilato: il viso a cuore è la forma di molte celeb, da Scarlett Johansson a Reese Witherspoon. Bellissimo, ma basta il taglio sbagliato per far sembrare il mento ancora più sottile.

I magazine di hairstyling e i consulenti d’immagine concordano su un punto: con il viso a cuore non serve cambiare lineamenti, ma redistribuire i volumi. Come ricorda Rossella Migliaccio nella sua guida alle forme del viso, le linee morbide sono la chiave.

Viso a cuore: come riconoscerlo e le regole base

Avete il viso a cuore se la parte più larga è la fronte, gli zigomi sono alti e il volto si restringe verso un mento stretto e un po’ appuntito. Spesso l’attaccatura dei capelli disegna una lieve “V”.

Test rapido allo specchio: raccogliete i capelli indietro, guardate il contorno e tracciate idealmente la forma. Se sopra è più ampio e sotto “a triangolo rovesciato”, siete nel club.

Le regole dei pro sono semplici: spostare il volume verso mandibola e spalle, ammorbidire la fronte con ciuffi e frange leggere e creare movimento medio-basso con onde e tagli scalati.

Meglio evitare: troppo volume sulla sommità, caschetti duri e pari, maxi frange dritte e pesanti, capelli lunghi e ultra lisci incollati al viso. Rischiano di allargare ancora di più la parte alta.

I 35 migliori tagli di capelli per viso a cuore

Tagli corti

1. Pixie cut morbido con ciuffo laterale: addolcisce fronte e zigomi.

2. Pixie lungo “bixie”: più volume sui lati, mento meno protagonista.

3. Short shag: scalature dinamiche che spezzano l’effetto triangolo.

4. Bob corto al mento leggermente mosso: allarga la mandibola.

5. French bob con riga laterale: accorcia visivamente la fronte.

6. Bob corto riccio scalato basso: volume sotto le orecchie, non in alto.

7. Caschetto sfilato con punte verso l’esterno: bilancia il mento.

8. Halo cut corto, rotondo ma leggero: armonizza zigomi e mascella.

9. Micro lob appena sotto il mento: perfetto per capelli fini.

10. Bob corto asimmetrico, più lungo davanti: snellisce la parte alta.

Tagli medi: il vero punto forte del viso a cuore

11. Long bob mosso alla clavicola: riequilibra fronte ampia e mento.

12. Lob scalato con onde morbide: crea volume proprio sulla mandibola.

13. Clavicut leggermente sfilato: ideale per chi vuole un effetto elegante.

14. Italian bob pieno ma mosso: enfatizza zigomi senza svuotare il mento.

15. Shag medio con curtain bangs: incornicia il volto e addolcisce la fronte.

16. Wolf cut medio: volume rock a metà lunghezza, mento alleggerito.

17. Butterfly cut medio: strati superiori leggeri, movimento che bilancia la parte alta.

18. Midi dritto con frangia a tendina: riduce visivamente la larghezza della fronte.

19. Lob con bottleneck bangs: frangia aperta al centro, perfetta se la fronte è alta.

20. Caschetto mosso con ciuffo laterale lungo: sposta l’attenzione sugli occhi.

21. Lob scalato per capelli fini: simula volume ai lati senza gonfiare sopra.

22. Midi con onde solo sulle punte: riempie la zona del mento.

23. Bob medio riccio con strati progressivi: crea una bella “C” attorno al viso.

24. Midi liscio con punte verso l’esterno: allarga la mandibola in modo soft.

25. Lob asimmetrico alla Victoria Beckham: slancia ma non svuota il mento.

Tagli lunghi: per chi non vuole rinunciare alla lunghezza

26. Capelli lunghi con face-framing layers: ciocche frontali che partono dagli zigomi.

27. Lunghi mossi con curtain bangs: fronte più discreta, sguardo protagonista.

28. Long shag: scalature diffuse che tolgono peso dalla parte alta.

29. Long wolf cut: perfetto su capelli spessi, volume a metà lunghezza.

30. Love layers: scalature “a cuore” frontali, trend 2026 per chi ama il lungo.

31. Lunghi lisci con maxi ciuffo laterale: alternativa chic alla frangia piena.

32. Lunghi con riga laterale profonda e punte sfilate: riequilibrano fronte e mento.

33. Lungo riccio scalato basso: strati solo da mascella in giù, zero effetto casco.

34. Lungo con frangia lunga che sfuma negli strati: addolcisce l’attaccatura.

35. Lungo super stratificato per capelli fini: costruisce volume sulla mandibola.

Frangia, texture e briefing al parrucchiere

Per il viso a cuore la frangia migliore resta la frangia a tendina: aperta al centro, più lunga ai lati, alleggerisce la fronte senza chiuderla. Funzionano bene anche il ciuffo laterale e le bottleneck bangs morbide.

Da maneggiare con cautela le frange molto piene e dritte, e le baby bangs cortissime: su una fronte ampia rischiano di creare un effetto “casco” poco armonico. Gli hairstylist consigliano versioni leggere, sfilate, che si fondono negli strati frontali.

Sui capelli mossi o ricci via libera a onde naturali e scalature basse, evitando di concentrare tutto il volume sopra gli zigomi. Su capelli fini, meglio tagli medi o lob stratificati e prodotti che diano corpo solo sulle lunghezze. Per capelli afro o molto crespi conviene affidarsi a un salone specializzato, chiedendo una forma con più peso in basso.