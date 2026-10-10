Hai il viso a cuore? Attenzione a questo errore che non valorizza i lineamenti
Fronte ampia, zigomi importanti, mento affilato: il viso a cuore è la forma di molte celeb, da Scarlett Johansson a Reese Witherspoon. Bellissimo, ma basta il taglio sbagliato per far sembrare il mento ancora più sottile.
I magazine di hairstyling e i consulenti d’immagine concordano su un punto: con il viso a cuore non serve cambiare lineamenti, ma redistribuire i volumi. Come ricorda Rossella Migliaccio nella sua guida alle forme del viso, le linee morbide sono la chiave.
Viso a cuore: come riconoscerlo e le regole base
Avete il viso a cuore se la parte più larga è la fronte, gli zigomi sono alti e il volto si restringe verso un mento stretto e un po’ appuntito. Spesso l’attaccatura dei capelli disegna una lieve “V”.
Test rapido allo specchio: raccogliete i capelli indietro, guardate il contorno e tracciate idealmente la forma. Se sopra è più ampio e sotto “a triangolo rovesciato”, siete nel club.
Le regole dei pro sono semplici: spostare il volume verso mandibola e spalle, ammorbidire la fronte con ciuffi e frange leggere e creare movimento medio-basso con onde e tagli scalati.
Meglio evitare: troppo volume sulla sommità, caschetti duri e pari, maxi frange dritte e pesanti, capelli lunghi e ultra lisci incollati al viso. Rischiano di allargare ancora di più la parte alta.
I 35 migliori tagli di capelli per viso a cuore
Tagli corti
1. Pixie cut morbido con ciuffo laterale: addolcisce fronte e zigomi.
2. Pixie lungo “bixie”: più volume sui lati, mento meno protagonista.
3. Short shag: scalature dinamiche che spezzano l’effetto triangolo.
4. Bob corto al mento leggermente mosso: allarga la mandibola.
5. French bob con riga laterale: accorcia visivamente la fronte.
6. Bob corto riccio scalato basso: volume sotto le orecchie, non in alto.
7. Caschetto sfilato con punte verso l’esterno: bilancia il mento.
8. Halo cut corto, rotondo ma leggero: armonizza zigomi e mascella.
9. Micro lob appena sotto il mento: perfetto per capelli fini.
10. Bob corto asimmetrico, più lungo davanti: snellisce la parte alta.
Tagli medi: il vero punto forte del viso a cuore
11. Long bob mosso alla clavicola: riequilibra fronte ampia e mento.
12. Lob scalato con onde morbide: crea volume proprio sulla mandibola.
13. Clavicut leggermente sfilato: ideale per chi vuole un effetto elegante.
14. Italian bob pieno ma mosso: enfatizza zigomi senza svuotare il mento.
15. Shag medio con curtain bangs: incornicia il volto e addolcisce la fronte.
16. Wolf cut medio: volume rock a metà lunghezza, mento alleggerito.
17. Butterfly cut medio: strati superiori leggeri, movimento che bilancia la parte alta.
18. Midi dritto con frangia a tendina: riduce visivamente la larghezza della fronte.
19. Lob con bottleneck bangs: frangia aperta al centro, perfetta se la fronte è alta.
20. Caschetto mosso con ciuffo laterale lungo: sposta l’attenzione sugli occhi.
21. Lob scalato per capelli fini: simula volume ai lati senza gonfiare sopra.
22. Midi con onde solo sulle punte: riempie la zona del mento.
23. Bob medio riccio con strati progressivi: crea una bella “C” attorno al viso.
24. Midi liscio con punte verso l’esterno: allarga la mandibola in modo soft.
25. Lob asimmetrico alla Victoria Beckham: slancia ma non svuota il mento.
Tagli lunghi: per chi non vuole rinunciare alla lunghezza
26. Capelli lunghi con face-framing layers: ciocche frontali che partono dagli zigomi.
27. Lunghi mossi con curtain bangs: fronte più discreta, sguardo protagonista.
28. Long shag: scalature diffuse che tolgono peso dalla parte alta.
29. Long wolf cut: perfetto su capelli spessi, volume a metà lunghezza.
30. Love layers: scalature “a cuore” frontali, trend 2026 per chi ama il lungo.
31. Lunghi lisci con maxi ciuffo laterale: alternativa chic alla frangia piena.
32. Lunghi con riga laterale profonda e punte sfilate: riequilibrano fronte e mento.
33. Lungo riccio scalato basso: strati solo da mascella in giù, zero effetto casco.
34. Lungo con frangia lunga che sfuma negli strati: addolcisce l’attaccatura.
35. Lungo super stratificato per capelli fini: costruisce volume sulla mandibola.
Frangia, texture e briefing al parrucchiere
Per il viso a cuore la frangia migliore resta la frangia a tendina: aperta al centro, più lunga ai lati, alleggerisce la fronte senza chiuderla. Funzionano bene anche il ciuffo laterale e le bottleneck bangs morbide.
Da maneggiare con cautela le frange molto piene e dritte, e le baby bangs cortissime: su una fronte ampia rischiano di creare un effetto “casco” poco armonico. Gli hairstylist consigliano versioni leggere, sfilate, che si fondono negli strati frontali.
Sui capelli mossi o ricci via libera a onde naturali e scalature basse, evitando di concentrare tutto il volume sopra gli zigomi. Su capelli fini, meglio tagli medi o lob stratificati e prodotti che diano corpo solo sulle lunghezze. Per capelli afro o molto crespi conviene affidarsi a un salone specializzato, chiedendo una forma con più peso in basso.
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