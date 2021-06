Ecco come avere capelli da sogno anche durate la stagione estiva. Vi sveliamo tutti i motivi (e i prodotti ideali) per proteggerli dai raggi UV

Proteggere i capelli al sole è un tema davvero hot in estate. I raggi UVA e UVB, proprio come per la pelle, possono danneggiare in maniera consistente la fibra capillare disidratando i capelli e aumentando il rischio di rottura e doppie punte.

Proprio per questo motivo, aggiungere un solare pensato per proteggere i capelli è un step fondamentale e necessario per affrontare le lunghe esposizioni sotto il sole. Che sia al mare, in montagna o in città uno di questi hair spray non dovrebbe mai mancare nella borsa di ognuna anche per proteggere il cuoio capelluto che può scottarsi facilmente.

In olio, in crema, spray o latte? Le proposte davvero tante e i prodotti ad hoc, sia per idratare sia per evitare cambi di tonalità per i capelli colorati, sono svariati. Noi abbiamo selezionato i best of per un estate all'insegna della protezione dei capelli.

Chi cerca un solare per capelli bio può sicuramente optare per questo olio arricchito con olio di Argan per capelli morbidi, setosi senza nodi e doppie punte. Un must have per evitare i danni dai raggi solari.

Questo olio crea un proprio film protettivo intorno a ogni singolo capello difendendolo dallo stress di sole, sale e cloro. Da vaporizzare prima e durante l'esposizione per contrastare intensamente la secchezza, l’effetto crespo e lo sbiadimento del colore.

Un olio solare secco piacevole da applicare sia su corpo che capelli e con un'alta protezione per proteggere a fondo. Al suo interno attivi nutrienti ed idratanti che proteggono dall’azione dei raggi solari, sabbia, vento, salsedine e cloro.

Un solare bio dalla formulazione leggera e realizzato con oli di Avocado e Jojoba, succo di Aloe vera, estratti di Kiwi, Vite rossa e Clorella.

Da applicare prima dell’esposizione al sole per creare un velo intorno alla chioma che nutre il capello e ne preserva la disidratazione.

Un latte leggero e profumatissimo che protegge e preserva il colore cosmetico grazie ai filtri UV pensati per contrastare l'azione del sole. Da applicare più volte al giorno durante l'esposizione, nutre e idrata i capelli senza appesantirli.

Uno spray resistente all'acqua e che difende formando uno schermo protettivo invisibile per proteggere i capelli dall'esposizione al sole fino a 16 ore, minimizzando anche la perdita del colore, i danni e la secchezza.

Il rinfrescante aroma tropicale composto dalle essenze di origine biologica certificata al 100% di neroli, ylang ylang e cisto selvatico vi porteranno verso mete lontanissime.

Fluido protettivo per capelli che fornisce un trattamento contro i danni causati da sole, cloro e salsedine. A base di olio di fico d’India ed estratto di carota che proteggono dalla secchezza causata dai raggi e un complesso di oli idratanti e ristrutturanti agisce in sinergia alla cheratina vegetale riparando la fibra capillare.

Questo fluido oltre a offrire uno scudo anti-UV ad ampio spettro senza filtri chimici, non contiene sostanze dannose per l’ambiente e per l’acqua. Una formula ricca grazie all'estratto di Mango e Fitocomplesso Bio-organico, che ostacola i radicali liberi.

Autore: Gaia Magenis / Photo Credits: Unsplash