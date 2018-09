I tagli di capelli e le acconciature più cool viste on the street durante la settimana della moda di Milano

Tagli corti, medi e lunghi, acconciature originali e hairlook glam: abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di hairlook visti durante la settimana della moda di Milano.

Le acconciature capelli on trend per l'autunno 2018 strizzano l'occhio allo stile libero, per un effetto cool e naturale al tempo stesso.

Trovate l'hairlook che preferite continuando a leggere questo articolo.

Capelli lunghi e lisci lievemente scalati nella parte bassa dell'hairlook abbinato a una frangia corta: cool!

Taglio midi con parte frontale pettinata all'indietro per un effetto wet di tendenza.

Doppio hairlook curly con chioma lunga e super voluminosa.

Top knot scultura per un'acconciatura extra glam da copiare.

Taglio medio con highlights e scriminatura laterale.

Chioma extra-long corredata da maxi fascia, una soluzione facile ma di tendenza, da copiare.

Bob riccio con frangia: un revival anni '90 assolutamente glamour.

Coda e ciocche frontali super lisce, un easy look di carattere.

Taglio corto scalato con scriminatura laterale: un'acconciatura elegantissima.

Taglio midi e mosso: un'acconciatura easy da replicare per un tocco edgy.

Credits Ph.: Mondadori Photo