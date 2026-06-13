Amal Clooney sfoggia un Manhattan blowout con riga laterale anni ’90 che illumina il viso. Un hair look facile da replicare che promette volume e un effetto soft lifting alle donne over 40.

Amal Clooney, 47 anni, ha sfoggiato un Manhattan blowout capace di oscurare qualsiasi look. Lunghezze castano cioccolato lucidissime, punte morbide e soprattutto una riga laterale anni Novanta che trasformava la sua solita chioma in un Manhattan blowout da manuale.

Il suo hairstylist di fiducia, Dimitris Giannetos, su Instagram ha parlato di «piega Manhattan con riga laterale anni Novanta». Tradotto: l’aggiornamento più chic possibile della piega voluminosa delle serie culto come Beverly Hills, 90210, ma adattata a una donna che guida fondazioni, non solo red carpet. E il risultato è una piega glamour, ma facilissima da copiare, soprattutto se avete più di 40 anni e cercate volume senza stravolgere taglio e colore.

Cos'è il 90210/Manhattan blowout di Amal Clooney

Il Manhattan blowout di Amal è una piega su capelli medio-lunghi, poco sotto il petto, con radici lisce e disciplinate ma sollevate, lunghezze morbide e punte leggermente curve verso l’esterno. Niente boccoli esagerati: il movimento è fluido, “rebond” quanto basta per dare l’idea di chioma piena ma non gonfia.

Elemento chiave, la riga laterale anni Novanta: non esageratamente profonda, ma abbastanza marcata da creare asimmetria e dinamismo. Su Amal si abbina a un castano caldo con colpi di luce caramello, che aggiungono luminosità ai contorni del viso. È l’evoluzione più pulita dei suoi precedenti Italian e bubble blowout: meno diva da tappeto rosso, più avvocata potentissima che esce dall’ufficio e va direttamente a un gala.

Perché la riga laterale anni ’90 fa miracoli dopo i 40

Dietro il fascino di questa piega c’è un trucco semplicissimo: spostare la riga. Il parrucchiere britannico Michael Douglas, fondatore del brand per capelli mdLondon, spiega che quando cambiate la posizione della riga «i capelli si piegano in modo diverso, quindi non restano piatti sulla testa». Anche uno spostamento di pochi millimetri crea lift alla radice e l’illusione di maggiore spessore, soprattutto su capelli fini e maturi.

Douglas aggiunge che una riga leggermente decentrata è più moderna di una riga profondissima e, soprattutto, evita l’effetto “tutti i capelli da una parte, quasi niente dall’altra”. Se i vostri capelli si sono assottigliati con l’età, è esattamente il tipo di asimmetria che non volete. Così Amal ottiene volume armonico, non quella massa pesante che appiattisce i lineamenti.

C’è poi il tema del viso. Molte donne sentono di avere un “lato buono”, e con la riga laterale i capelli possono cadere in modo da renderlo più visibile e, al tempo stesso, mimetizzare piccole zone che non volete evidenziare (una fronte più ampia, qualche ruga in più). Il celebrity hairstylist Gustav Fouche sottolinea che «la riga laterale è molto più glamour di quella centrale, apre il viso e definisce l’ovale». Su un volto ovale come quello di Amal, il risultato è un equilibrio quasi geometrico.

Come copiare il 90210 blowout di Amal Clooney a casa

La buona notizia: non serve un parrucchiere delle star. Il parrucchiere di alto livello Tom Smith consiglia di creare la nuova riga «quando i capelli sono bagnati», così la direzione viene “memorizzata” già prima dell’asciugatura e non torna subito alla riga di sempre.

Step essenziali: dopo lo shampoo, tracciate la riga laterale con il pettine su capelli tamponati. Applicate poi un prodotto volume leggero sulle radici (mousse o spray) e un termo-protettore sulle lunghezze. Asciugate le radici con il phone e una spazzola rotonda, tirando le ciocche verso l’alto e nella direzione opposta alla riga per aumentare il lift. Dopodiché lisciate le lunghezze senza schiacciarle, poi incurvate le punte verso l’esterno con spazzola grande o ferro a diametro largo. Finite scuotendo i capelli con le dita; poco prodotto di styling, niente lacche rigide che “cementano” la piega.

Se avete capelli molto fini, attenzione a due errori: riga troppo profonda (sottolinea eventuali vuoti) e prodotti pesanti alla radice, come oli e cere. Meglio concentrarli solo sulle punte per lucidarle.

A chi sta bene il Manhattan blowout (e perché è perfetto per le over 40)

Questo tipo di piega funziona al meglio su capelli da lisci a mossi, di lunghezza almeno alle spalle. Scalature lunghe, in stile quiet luxury, aiutano a dare movimento senza svuotare le punte, mentre riflessi caldi miele o caramello illuminano il viso stanco più di qualunque filtro. Su visi ovali o a cuore l’effetto è immediatamente armonizzante; su quelli più tondi basta non esagerare con la profondità della riga e mantenere il volume sopra la testa, non ai lati.

Per le italiane over 40 è un compromesso ideale: niente tagli drastici, nessuna manutenzione complicata, ma un vero “soft lifting” ottico ottenuto solo cambiando il punto in cui dividete i capelli. Amal dimostra che si può essere professionali, credibili e insieme ultra femminili con una piega anni Novanta aggiornata. Se vi siete annoiate della solita riga in mezzo, forse è il momento di spostarla di qualche millimetro e vedere cosa succede allo specchio.