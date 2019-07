Se desiderate un effetto multicolor ma delicato, non vi resta che provare la tendenza light rainbow hair. Ecco i migliori look

Si ispira all’arcobaleno e punta su delicate sfumature pastello senza stravolgere la chioma: il light rainbow è the next big trend dopo la moda degli unicorn.

Perché la colorazione multicolor piace ancora molto anche se ora la si preferisce a tinte più soft.

Il vantaggio è chiaro: è molto catchy, ma non richiede decolorazioni massicce e cambi radicali di look. Per questo la si può sperimentare anche per brevi periodi, come l'estate.

Vi abbiamo convinto? Date un occhio ai nove hair style che vi proponiamo e lasciatevi ispirare dai look dei red carpet.

Scegliendo, per esempio, una sfumatura sui toni del giallo e viola limitata alla parte inferiore delle lunghezze (molto consigliata alle more).





Dallo street style

Se, invece, volete dare un tocco più variopinto, questa colorazione - valorizzata dal raccolto alto - punta a tinte fluo mescolate a toni pastello.

Sui capelli ricci

Chi ha la chioma mossa, potrà ottenere un effetto ancora più particolare: il volume di onde e boccoli enfatizza la colorazione con risultati sorprendenti.

Rainbow Balayage

Pare che il look rainbow light sia nato come variante alla più classica tecnica del balayage. Che, se applicata su una chioma chiara o platino, sortisce un effetto multicolor ad alto impatto. Senza usare tinte fluo.

Soft Rainbow

Uno degli hairstyle che ci piace di più: le punte sono colorate di rosa mentre le gradazioni pastello si nascondo tra le ciocche per un effetto discreto ma originale.

Con accessorio

Per dare ancora più enfasi all'hairdo, perché non scegliere un accessorio multicolor? Attenzione ad abbinare le tonalità per evitare l'effetto too much.

Blue&yellow

Volete limitarvi a una sfumatura bicolor? Provate questa varianti nelle tonalità azzurra e giallo. Attenzione alla detersione: mai senza uno shampoo antigiallo.

White hair

Per chi ha le chiome platino o per chi ama giocare con i colori e non si lasci spaventare dalle decolorazioni: la base è ghiaccio e le sfumature sono davvero delicatissime. Per realizzarle, affidatevi a una mano esperta.

Dettagli arcobaleno

Non è necessario optare per un full color: potete sperimentare la sfumatura light rainbow anche su una sola porzione di capelli. Guardate che risultato!

Credit ph: GettyImages