Alcuni dei tagli più richiesti in salone, dopo i 50, possono aggiungere anni invece di toglierli: ecco i tre look da maneggiare con cura e il taglio jolly anti age.

Secondo diversi parrucchieri internazionali, tre tagli amatissimi possono risultare impietosi sul viso dopo i 50 anni: il bob troppo netto, lo shag iperscalato e le lunghezze extra lunghe e dritte. Anche Vogue Italia ricorda che linee rigidissime, lunghezze estreme ed eccesso di scalature sono tra i principali tagli di capelli che invecchiano dopo i 50 anni perché enfatizzano rughe e svuotamento dei volumi.

Intorno a questa età, poi, i capelli cambiano. Le schede divulgative dell’International Menopause Society spiegano che con la menopausa la chioma tende ad assottigliarsi, diventare più secca e meno densa: il taglio sbagliato lo fa vedere ancora di più. La buona notizia è che esiste un taglio jolly, il long bob mosso alle clavicole, che parrucchieri come Raphaël Perrier descrivono come “effetto dieci anni in meno”, se costruito bene su misura.

Perché dopo i 50 alcuni tagli vi fanno sembrare più vecchie

A 50 anni i capelli non si comportano più come a 30. Sono spesso più fini, perdono corpo sulle lunghezze e tendono a spezzarsi. Se insistete con tagli piatti, a lunghezza unica o svuotati da troppi strati, il risultato è una chioma floscia che lascia scoperto il viso proprio dove vorreste un piccolo “effetto lifting”.

Gli esperti di haircare concordano su una regola semplice: ammorbidire le linee, creare movimento controllato, evitare gli estremi. Né troppo lungo né troppo corto, né liscio à plomb né volume anni ’80. L’obiettivo è accompagnare i lineamenti, non disegnarci intorno una cornice rigida.

C’è anche un tema di linguaggio estetico. Un mullet anni ’80 su una ventenne è lettissimo come gioco retrò. Su una donna di 50 anni può sembrare semplicemente un taglio datato. Stesso discorso per il lunghissimo liscio a paletta: su un viso maturo trascina verso il basso tutto ciò che vorreste sollevare.

I 3 tagli di capelli super popolari che invecchiano dopo i 50

Primo imputato: il bob netto e ultra dritto. Quel carré “tagliato con il righello”, punte pari e riga in mezzo, che su Instagram sembra chic minimalista. «I bob ultra netti, come i raccolti molto tirati, creano un effetto duro che mette in evidenza i tratti del viso», spiega il parrucchiere francese Raphaël Perrier. Su un viso over 50 questa linea squadrata sottolinea mandibola, contorno del collo e rughe naso labiali.

Come correggerlo? Addolcire. Punte leggermente sfilate, lunghezze che scendono almeno a sfiorare le spalle, onde morbide: si trasforma in un wavy bob molto più indulgente. Una frangia a tendina o un ciuffo laterale alleggeriscono ulteriormente lo sguardo.

Secondo taglio a rischio: lo shag con troppe scalature, quello che scivola nel famoso “effetto mullet”. Perrier osserva che su una cinquantenne «il rischio è farla sembrare datata e aggiungere anni visivamente». L’esperta di haircare Ghanima Abdullah conferma che «il peggior taglio, se il vostro obiettivo è sembrare più giovani, è avere troppi strati». Soprattutto se i capelli sono fini, perché la chioma si svuota e le punte appaiono ancora più sottili.

Qui la chiave è la misura. Sì allo shag moderno con texture soffice e scalature interne, no ai ciuffi cortissimi sulla sommità e agli stacchi drastici. Se allo specchio vedete ciocche cortissime sopra e lunghezze lunghe sotto, in stile rock anni ’80, è il momento di far riequilibrare il taglio.

Terzo classico che invecchia: i capelli molto lunghi, lisci e a lunghezza unica. Flawlesshair, portale specializzato, lo inserisce tra i tagli più traditori per le over 50. Il peso delle lunghezze tira verso il basso i tratti, il liscio piatto appiattisce gli zigomi, le punte assottigliate tradiscono ogni segno di diradamento. Vogue Italia aggiunge che abbinare questo taglio a un nero pieno o a un biondo cenere duro accentua l’effetto “viso stanco”.

Il taglio jolly da provare: il long bob mosso alle clavicole

Ecco il protagonista positivo della storia: il long bob, o clavicut, che arriva all’altezza delle clavicole. È il taglio preferito di molte celeb over 40 e 50 perché sta a metà tra corto e lungo, incornicia il viso senza irrigidirlo e permette ancora di legare i capelli.

La struttura ideale? Lunghezza leggermente più corta dietro e qualche millimetro più lunga davanti, scalature “invisibili” che creano movimento ma lasciano le punte piene. «Le onde morbide aggiungono un tocco moderno ed elegante mentre aprono il viso per illuminarlo», dice Perrier a proposito del wavy bob. È quel mosso soffice, non da spiaggia, che addolcisce qualsiasi lineamento.

Su capelli fini, gli esperti consigliano poche scalature e più lavoro sul volume alla radice, con prodotti leggeri e piega arrotondata. Abdullah avverte che «troppa texture può far sembrare i capelli fini ancora più fini», quindi meglio non esagerare con sfilature e ciocche svuotate. Su capelli spessi, invece, qualche sfoltitura in più sulle lunghezze aiuta a evitare l’effetto casco.

Il colore completa l’effetto anti age. Perrier suggerisce di puntare su balayage, colpi di sole diffusi e tonalità calde per illuminare l’incarnato: caramello, miele, nocciola, biondi dorati. «Meglio evitare toni freddi e troppo cenere che possono spegnere il viso», consiglia. Anche Vogue insiste sul fatto che il nero piatto irrigidisce, mentre un castano più morbido e sfaccettato ringiovanisce immediatamente.