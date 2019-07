Volete provare il color rame sui capelli? La tendenza ci suggerisce di puntare su colori luminosi dai riflessi metallici: ecco i copper hair del 2019

Come si portano i capelli rossi più cool del momento? Dagli hashtag che impazzano sui social, il #copperhair è tra i più amati in assoluto.

I nuovi capelli ramati puntano su tinte iper-luminose, molto realistiche ma ad alto impatto, con riflessi che richiamano la lucentezza dei metalli, proprio come una cascata di rame liquido.

Un colore non facile da mantenere - necessita di frequenti ritocchi per mantenere l'intensità al top - ma tra i più ricchi di fascino. Un must soprattutto se avete un incarnato chiaro e qualche lentiggine a far capolino.

Ecco tutte le ispirazioni più belle da copiare per i capelli ramati del 2019.

Healthy hair

Un colore di capelli che richiede una chioma sana, molto curata, per mettere in risalto la luminosità e l'intensità della tinta ramata.



Balayage

Per chi non ama i colori monotoni, l'ideale è giocare con gli effetti di luce grazie alla tecnica del balayage, per un ramato ombré più chiaro dalle lunghezze alle punte.



Maxi bun

Un'acconciatura di grande effetto che mette in risalto la bellezza dei capelli ramati. Per un effetto così voluminoso sono necessari dei capelli extra long.



Wavy bob

Un esempio di copper hair su un taglio di capelli medio con styling a onde.



Copper honey

Il rame diventa ancora più abbagliante se mixato con tonalità di biondo miele. Il colore perfetto se partite da una base chiara.



Layers

Volete un effetto 3D sulla chioma? Giocate con un effetto multitono per creare un contrasto di luce-ombra multidimensionale.



Strawberry copper

I capelli ramati incontrano il biondo fragola, due tendenze in una per un colore che non vi farà passare inosservate.



Dark copper

Partite da una base scura? Illuminate i riflessi color mogano e ciliegia con tocchi di rame, per riscaldare e illuminare la chioma.



Credits Ph.: Pexels