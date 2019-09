State pensando a una hair transformation? Ispiratevi agli ultimi cambiamenti delle star, il colore di capelli per l'Autunno è il biondo!

Forse vi suonerà strano, perché per tradizione l'Autunno è la stagione in cui il colore di capelli viene rinnovato sulle tonalità più intense e calde, dal rame al cioccolato.

Ma quest'anno stiamo assistendo a una controtendenza, perché le star hanno deciso di puntare sui capelli biondi, scegliendo delle vere e proprie hair transformation radicali.

Abbiamo visto infatti Kendall Jenner diventare bionda per calcare le passerelle di questo fashion month. Il debutto del suo biondo è stato da Burberry a Londra, ma l'abbiamo avvistata in versione blonde anche alle sfilate milanesi, con capelli wet per Versace e una ponytail wild per Fendi.

E che dire di Miriam Leone, che ha abbandonato il suo iconico rosso per un biondo super chiaro con caldi riflessi miele)?

Staremo a vedere se è stato un colpo di testa estemporaneo (per esigenze di copione, visto che sarà la nuova Eva Kent) o rimarrà fedele alla sua nuova chioma biondissima.



La biondo-mania sembra davvero dilagare per i look autunnali delle celebrities. Anche Bella Hadid - già tornata al suo dirty blonde naturale qualche tempo fa - ha deciso di intensificare i riflessi dorati, lasciando però le radici leggermente più scure. Un colore di capelli che sta davvero d'incanto con il suo nuovo caschetto wavy.



La tendenza si inserisce nel look a basso mantenimento così cool per questa stagione, tanto che anche una super appassionata del biondo come Margot Robbie ha ceduto al biondo "facile" subito battezzato rooted citrine blonde, un biondo dorato sfumato con radici a contrasto (creato dalla hair colorist Stephanie Brown) e che molti hanno già decretato come il colore più trendy di stagione.



Volete lasciarvi tentare dai capelli biondi per l'Autunno 2019? Le tendenze a cui ispirarsi sono molte e, come abbiamo visto per le star, non dovete lasciarvi spaventare dall'incubo ricrescita, perché questo è il momento di giocare con i contrasti e il biondo non è più un tabù neppure per le more.

Così, complice il balayage, l'effetto sfumato diventa facile da portare e le sfumature di biondo si tingono di riflessi caldi in sintonia con i colori di stagione, dal dorato al color miele, fino al trend più soft dei capelli wheat blonde, per arrivare ai confini dei riflessi ramati con i capelli biondo fragola.

