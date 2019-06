Gli uomini amano sempre di più prodotti per i capelli rispettosi dell'ambiente, bio e vegan. Ecco alcuni fra i migliori

Per la cura, la detersione e lo styling dei capelli gli uomini scelgono soluzioni green, vegan ed eco-friendly. Non solo per una maggiore attenzione alla tipologia di ingredienti presenti nei prodotti e alla loro efficacia, ma anche a causa dell'impatto sulla pelle e sull'ambiente.





Se la qualità è sempre garantita, scegliere un prodotto delicato - soprattutto per chi ne fa un uso quotidiano - è spesso anche un'esigenza legata alla tipologia di pelle o al cuoio capelluto che può sviluppare reazioni sgradite, se a contatto con alcune sostanze.

Tendenza o meno, per chi desidera provare shampoo, detergenti multitasking e prodotti fissanti green, ecco una selezione dei migliori da provare.

Dona lucentezza, pienezza e morbidezza ai capelli secchi e danneggiati mentre rilassa il cuoio capelluto e stimola le radici dei capelli.

Contiene olio di babassu che idrata e olio di cocco che dona brillantezza senza ungere le chiome: il look resta perfetto per tutto il giorno!

Questo detergente per tutto il corpo, capelli e barba inclusi, contiene estratto bio di elicriso toscano con proprietà dermopurificanti, lenitive, protettive-rigeneranti ed emollienti.

Combatte la forfora e la pelle squamosa grazie agli estratti di alghe. Allo stesso tempo, rinfresca il cuoio capelluto grazie al rosmarino.





Rivitalizza e rinforza i capelli grazie all'azione della caffeina bio e all'estratto di ginko bio che disciplina la pettinatura per tutto il giorno senza seccare!





Contiene ingredienti con proprietà nutrienti e idratanti quali il gel di aloe vera, l'estratto di avena e le proteine del grano che migliorano immediatamente l'aspetto del capello rendendolo lucido e setoso.

Adatto a ogni tipo di pelle e capelli, ideale per l'uso quotidiano, lascia una piacevolissima schiuma per una detersione profonda e facile da risciacquare.

Sviluppato appositamente per le esigenze del cuoio capelluto irritato, secco e con forfora, contiene estratti vegetali innovativi che detergono e rinfrescano la cute. È un prodotto molto delicato, ideale per l'uso giornaliero.

Fissa i capelli in modo naturale e duraturo e li rende più forti e idratati grazie a preziosi ingredienti attivi quali zuccheri vegetali ed estratto di foglie di betulla biologico.

Detergente eco-biologico per capelli grassi, è realizzato con tensioattivi di origine vegetale e ingredienti quali l'olio di melaleuca, e l'estratto di rosmarino noti per le loro proprietà purificanti. Contiene, inoltre, sostanze funzionali quali l'estratto di salvia ed eucalipto che danno sollievo al cuoio capelluto.

Credit ph: Mondadoriphoto

Artwork by Elisa Costa