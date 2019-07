I capelli ricci non sono mai stati così di tendenza. Ecco i look da copiare per l'estate

Se avete i capelli ricci, questa è davvero la vostra estate: il riccio naturale, infatti, torna a essere grande protagonista.

Con francia, voluminoso anche grazie a lacche, spume e altri prodotti ad hoc, il capello riccio per l'estate 2019 strizza l'occhio alle acconciature e ai tagli degli anni Ottanta e Novanta senza mai diventare troppo impegnativo.

Armatevi di arricciacapelli oppure, se il vostro è un riccio naturale, di prodotti volumizzanti che regalano una piega perfetta e long lasting. Se siete in cerca di ispirazione, ecco 9 tra i migliori look che abbiamo selezionato per voi.

Contrasto

L'effetto flat regalato dalla riga centrale fa contrasto con le lunghezze ricche di onde e boccoli. Look consigliato a chi vuole creare un riccio ad arte ma...più soft.

Baby curls

I capelli ricci in volute soffici ricordano i look degli anni Ottanta. Hair style consigliato a chi ha una chioma folta.

Con frangia

La frangia lunghissima divide la chioma in due sezioni: è una soluzione molto glam per chi vuole fare il grande passo e sperimentare una permanente.





Ricci naturali

Incorniciano il viso in modo volutamente non ordinato. Ideale per chi ha un riccio difficile da domare.

Chioma vaporosa

I capelli sono naturalmente super vaporosi: lavorateli con un salt spray.

Boccoli romantici

Un taglio corto con boccoli romantici che coprono in parte la fronte: per le riccie che non vogliono rinunciare alla frangia.

Volume hair

I capelli corti sono lavorati con un gel dall'effetto wet per creare un volume particolare nella zona centrale. Taglio consigliato a chi ha un riccio naturale.

Carrè scalato

Voluminoso e super riccio, è perfetto anche abbinato a un ciuffo laterale over.

Tra mosso e riccio

Per le indecise: i capelli biondi medi sono ondulati a partire dalla radici. L'effetto è davvero posh.

Credit ph: Mondadoriphoto, GettyImages, Unsplash