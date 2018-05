Volete provare il nuovo trend delle onde piatte sui capelli? Prendete ispirazione dalle star e dai loro look con le flat waves



Il modo più cool di portare i capelli mossi? Si chiama flat waves, vale a dire i capelli con onde piatte che, guarda caso, è anche l'hairlook più amato dalle star.

Sia che si tratti di una serata elegante che un'occasione informale, le flat waves aggiungono quel tocco di glamour in più senza risultare too much o eccessivamente costruite.

Vengono definte onde piatte proprio perché non creano volume come le classiche onde voluminose in stile bombshell.

Sono quindi perfette se il look con i boccoli amplificati proprio non fa per voi e volete mantenere sotto controllo il volume. Ma sono perfette anche per valorizzare i capelli fini e dritti creando texture e movimento in maniera naturale.

Si realizzano con piastra o ferro tenuti in posa per pochi secondi e si rifiscono con finishing spray lucidanti e texturizzanti. Se volete sperimenare questo look easy chic, copiate i capelli con onde piatte delle star.

Caschetto corto



Diane Kruger rende più interessante il classico bob alla mascella con flat waves e riga laterale.



Old Hollywood



Le onde piatte sono perfette se volete ricreare un look rétro dall'appeal super glamour, come questo look sfoggiato da Elsa Hosk ispirato alle dive degli anni '40.



Flat waves morbide



Emma Roberts movimenta il suo taglio di capelli medio con onde piatte appena accennate, per rendere più corposa la texture della chioma.



Long bob



Il taglio di capelli perfetto per le onde piatte? Il long bob con riga laterale, come portato da Emma Stone, con un effetto super shiny.



Acconciatura laterale



Volete un hairlook per i capelli lunghi per una serata importante? Realizzate delle onde piatte e portate i capelli di lato, come Kelly Sawyer.



Riga centrale



Una variante del long bob con onde piatte sui capelli castani di Lily Collins.



Capelli ramati



Ancora un long bob con flat waves e scriminatura centrale in versione ramata, su Liv Hewson.



Texture



Più i capelli sono texturizzati e più le onde piatte diventano glamour. Copiate il look di Lucy Hale se avete i capelli sottili.



Wet look



Le acconciature a effetto bagnato sono una tendenza da provare assolutamente, soprattutto se abbinate a delle flat waves su capelli lunghi, come ha fatto Nina Agdal.



3D effect



Il bello delle onde piatte è l'effetto tridimensionale creato senza aggiungere volume. Se siete indecise sul colore giusto per valorizzarle copiate il biondo di Margot Robbie, con radici scure a contrasto per un look ancora più corposo.



Credit ph.: Getty Images