Capelli mossi e vaporosi: ecco gli hairlook da copiare assolutamente

I boucy hair fanno tendenza. Abbiamo selezionato per voi le migliori acconciature capelli mossi e voluminosi in stile Farrah Fawcett visti in passerella.

I capelli lunghi, mossi e voluminosi sono tra i più proposti- e belli - durante le sfilate di moda autunno inverno 2018 2019.

Dal look vagamente anni '70, enfatizzano il viso regalando un'allure sensuale.

Come si fanno i bouncy hair?

Via libera ai maxi bigodini, per uno styling retrò, funzionale e di sicuro effetto, per capelli mossi e voluminosi da manuale.

Dopo aver asciugato la chioma con una spazzola tonda dividete i capelli in ciocche piuttosto grandi e fissatele al capo con dei bigodini grandi. Tenete in possa più che potete - almeno un paio d'ore - e godetevi le vostre onde voluminose.

Continuate a leggere questo articolo per trovare l'hairlook voluminoso che fa per voi.

Capelli castano caldo ramato con onde morbide.

Bouncy hair su chioma bionda con scriminatura centrale.

Acconciatura voluminosa e mossa con riga laterale.

Boucy hair da manuale: capelli mossi e voluminosi.

Capelli voluminosi su taglio medio castano.

Styling a onde voluminose su capelli con shatush biondo e radici scure.

Capelli mossi e voluminosi per un effetto natutale.

Acconciatura bouncy che scopre il viso fissando le ciocche frontali sulla nuca.

Chioma mossa bionda dall'effetto naturale.

Un lieve effetto mosso per un look rock-chic.

Capelli voluminosi castani, mossi sulle lunghezze.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa