Dallo chignon laterale alle acconciature ladylike super chic: ecco tutti gli hair style più cool ideali per l'inverno

Il cambio di stagione è la scusa migliore per dare una svolta al vostro hair look. Abbiamo scelto per voi 10 acconciature ideali per l'inverno.

Dallo chignon laterale alle onde vintage fino agli hairdo impreziositi da accessori rétro, scoprite gli hair look più cool con la nostra selezione.

Raccolto laterale con accessorio

Se non amate le acconciature troppo definite, sperimentate questo hairdo: le chiome sono texturizzare e bloccate lateralmente con un fermaglio vintage.

A tutto volume

Se avete molti capelli, questa acconciatura molto originale può essere una soluzione per le occasioni speciali. Lavorate la parte posteriore con spazzola e phon per dare volume e fissate ai lati con un gel. Aggiungete una treccia, il vero tocco da maestro.

Chignon messy

Leggermente spettinato e voluminoso, lo chignon rende unico un raccolto ladylike. Se volete dare l'idea di "disordine" perfettamente studiato, lasciate anche qualche ciuffo libero ai lati.





Onde vintage

Per le nostalgiche del look anni Venti, quest'acconciatura arricchita con onde rétro sostituisce il più classico raccolto con ciuffo laterale.

Look bon ton

Amate i capelli ricci o molto mossi? Dividete le chiome in due sezioni separate da una riga laterale e fermate su un lato le lunghezze con un accessorio. Il risultato è molto elegante e sbarazzino allo stesso tempo.

Di lato

La chioma è arricchita di volume grazie a leggere onde sulle lunghezze. Elegante ed estremamente fmminile, è l'acconciatura ideale per chi ha i capelli molto lunghi e facili da domare.

Stile anni Ottanta

Se amate le pettinatura ispirate ai mitici Eighties, raccogliete le chiome in uno chignon laterale texturizzando le punte.

L'accessorio che fa la differenza

Ideale per capelli lunghi ma anche per chi ha un long bob: prendete un ciuffo di lato, avvolgetelo su se stesso e bloccatelo con un accessorio originale. Semplice, no?

Effetto wet

Per chi ama il ciuffo laterale, ecco un modo davvero insolito di indossarlo. Disegnate una riga netta al centro, pettinate i capelli con un gel extra strong e fissate i capelli di lato con l'aiuto di un fermaglio nascosto tra le chiome.

Ciuffo over

L'acconciatura consigliata a chi sta passando da un taglio medio scalato a un long bob. Lo stile è minimal ma molto versatile (e per la sera aggiungete pure un cerchietto o una fascia).

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto, Wella Press Office