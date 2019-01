La soluzione colorata per chi non vuole una chioma uniforme: scoprite con noi il rainbow undercut con le proposte più originali viste su Instagram

Non è solo voglia di trasgredire: il rainbow undercut risponde all'esigenza di sperimentare i colori dell'arcobaleno scegliendo una sola porzione di capelli, quella spesso non visibile.

Oppure, al contrario, è un gioco di geometrie che riprende le tinte fluo delle lunghezze con l'obiettivo di creare un look decisamente catchy.

Se avete voglia di osare (e di esagerare), guardate i migliori rainbow undercut che abbiamo selezionato per voi!

Raccolto con trecce

I capelli sono separati in due ciocche e raccolti in trecce e chignon per svelare l'undercut coloratissimo.

Glitter mania

Raccolto girly e taglio originale valorizzato da una cascata di glitter.

Multicolor undercut

Melange di colori fluo per trasformare un classico undercut in un taglio super glam.

Neon effect

Il mix di colori contagia anche le lunghezze: lo chignon alto è la migliore soluzione per evidenziare il tocco artistico.

Happy hair

L'hair look bon ton cambia pelle con un undercut rainbow.

Hidden cat

Due tonalità pastello per un taglio che svela il tocco dell'artista: sopra la nuca si nasconde la figura di un gatto color turchese.

Zig zag undercut

Al bando simmetrie e ordine per questo hair style decisamente originale.

Undercut design

Geometrie e cura del dettaglio per questo look che non passa inosservato.

Alternative hair

Raccolto multitreccia per un mix di colori nelle tonalità pastello e neon.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Unsplash.com