I capelli biondo fragola sono tornati! Date un twist più vibrante ai vostri capelli biondi scegliendo dei riflessi color rame

Sognate dei capelli biondi pieni di vita? Il colore che fa per voi si chiama strawberry blonde, vale a dire i capelli biondo rame.

Perfetti per illuminare il viso, valorizzano al meglio gli incarnati chiari dal sottotono caldo, dorato o pesca.

Basta aggiungere dei riflessi color rame se partite da una base biondo medio o, viceversa, arricchite di riflessi color grano la vostra base ginger naturale.

Le star adorano i capelli biondo fragola. Una su tutte? Blake Lively, ma non solo. Abbiamo selezionato i più bei capelli biondo rame sfoggiati dalle star, tutti da copiare.



Deborah Ann Woll

L'ex star di True Blood, entrata nel cast dei Defenders dell'universo Marvel, ha esplorato tutte le tonalità dal biondo chiarissimo al rosso infuocato, passando per una incantevole tonalità di strawberry blonde che valorizza i suoi occhi azzurri.



Nicole Kidman

L'attrice premio Oscar è una rossa naturale. Per dare un twist alla sua chioma ginger, ha scelto di illuminare i suoi capelli con alcuni riflessi biondi, dando vita a un mix multisfaccettato di capelli biondo rame.



Katherine McNamara

La star di Shadowhunters sfoggia una tonalità di capelli biondo fragola che non passa di certo inosservata. Luminosissima e a tratti quasi neon, fa risplendere i suoi occhi cangianti.



Vera Blue

La cantautrice australiana porta i suoi capelli biondo rame lunghissimi e fluenti, con scriminatura centrale. Un look degno di una musa preraffaellita.



Sophie Turner

La star di Game of Thrones ha recentemente optato per una tinta biondo chiarissimo, ma non prima di aver sfoggiato a lungo una lunga chioma color strawberry blonde, intensificando i riflessi caldi della sua chioma.



Jessica Chastain

L'attrice ha i capelli biondo fragola di natura, nella precisa via di mezzo che non è propriamente rossa ma neppure bionda. Il look da provare se avete gli occhi verdi e la pelle color pesca, costellata di lentiggini.



