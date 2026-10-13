Si chiama dry conditioning, su TikTok impazza ma Audrey Hepburn lo faceva già: applicare il balsamo sui capelli asciutti per capelli più lucidi, morbidi e apparentemente più sani.

Nel 1974 il tricologo britannico Philip Kingsley ha creato per Audrey Hepburn una maschera pre-shampoo, Elasticizer, da usare proprio sui capelli asciutti. Il principio era semplice: nutrire le lunghezze prima del lavaggio, così da proteggerle dall’acqua e dai tensioattivi dello shampoo. Cinquant’anni dopo, i social hanno ribattezzato lo stesso gesto con un nome nuovo, dry conditioning, trasformandolo nell’ennesima promessa di capelli effetto vetro. A ottobre 2026 Vogue USA ha dedicato al tema un articolo molto condiviso, segno che la tecnica è uscita dalle nicchie professionali per entrare nelle nostre docce.

Ma in che cosa consiste davvero il dry conditioning? L’ha spiegato bene l’hairstylist Xavier Velasquez, cofondatore del salone Franklin’s a Manhattan. "Il dry conditioning è quando applicate un trattamento condizionante sull’ultimo giorno prima del lavaggio", spiega Velasquez. "I capelli sono ancora asciutti e poi fate lo shampoo come sempre". Il prodotto rimane in posa per il tempo indicato sulla confezione e crea una specie di barriera sulle fibre: le lunghezze si annodano meno sotto la doccia e la parte più secca del fusto assorbe meglio gli attivi idratanti.

Che cos’è il dry conditioning e cosa succede al capello

In pratica il dry conditioning è un normale trattamento pre-shampoo fatto però su capelli completamente asciutti. Si sceglie un balsamo ricco o una maschera, si applica soprattutto da metà lunghezze alle punte, si lascia in posa e poi si procede con shampoo e, se serve, un velo di balsamo leggero. L’obiettivo è proteggere le zone dove il sebo naturale non arriva mai, cioè proprio le lunghezze più secche. Non è una novità assoluta: l’Elasticizer di Philip Kingsley, creato nel 1974 per Audrey Hepburn, nasceva già con questa logica.

Quando li bagnate, i capelli assorbono acqua, il fusto si gonfia e le cuticole si aprono leggermente. Secondo diverse fonti di tricologia, questo continuo gonfiarsi e sgonfiarsi può rendere la fibra più fragile nel tempo, fenomeno che alcuni chiamano hygral fatigue. Uno strato di condizionante applicato prima del lavaggio limita l’ingresso eccessivo di acqua, rende i capelli più scivolosi tra loro e riduce la rottura meccanica quando li pettinate bagnati. In più, gli ingredienti nutrienti - oli, proteine, ceramidi - hanno il tempo di aderire bene alle lunghezze prima che lo shampoo arrivi.

I benefici (e i limiti) su diversi tipi di capelli

Il target ideale del dry conditioning sono i capelli secchi, crespi, ricci o afro, e tutte le chiome stressate da colore, decolorazioni e styling a caldo. In questi casi le lunghezze sono porose, assorbono molta acqua ma trattengono male i lipidi: un trattamento pre-shampoo su capello asciutto le aiuta a restare compatte. Nei racconti delle utenti e delle influencer specializzate in capelli l’effetto più citato è la maggiore morbidezza sotto la doccia, con più lucentezza e meno crespo, specie se si abbina il calore di un turbante.

Ci sono però casi in cui è meglio andarci piano. "Se i vostri capelli tendono ad appesantirsi e a sporcarsi in fretta, il dry conditioning non fa per voi", avverte Velasquez. "Potete al massimo applicare il condizionante prima dello shampoo e saltarlo completamente dopo". Chi ha capelli fini o una cute grassa rischia infatti un effetto piatto e poco voluminoso, soprattutto se utilizza formule molto ricche o con tanti siliconi. Altro punto critico è l’accumulo di prodotto: se non si risciacqua e deterge bene, nel tempo può comparire quella patina opaca che fa sembrare i capelli subito sporchi, vanificando l’effetto brillantezza.

Come provare il dry conditioning senza errori

Se volete testare il condizionamento a secco, partite dal prodotto. Su capelli molto danneggiati ha senso usare una maschera intensa o un ricostruttore con proteine che rinforza i legami interni del capello; su capelli normali meglio un balsamo nutriente ma non pesante. Pettinate delicatamente i capelli asciutti, divideteli in sezioni e applicate il prodotto solo da metà lunghezze alle punte, evitando la cute. Massaggiate ogni ciocca tra le dita per distribuirlo bene e lasciate in posa: dai 5 minuti delle formule veloci fino ai 20-30 minuti dei trattamenti più ricchi, come indicano anche le istruzioni di molti pre-shampoo sul mercato.

Dopo la posa risciacquate a fondo con acqua tiepida, fate lo shampoo come d’abitudine e valutate se serve davvero ancora un velo di balsamo sulle punte. Per capelli molto secchi o trattati chimicamente, gli esperti consigliano di ripetere il gesto circa una volta alla settimana; per capelli normali può bastare ogni due settimane, come suggeriscono anche diversi brand italiani nei loro protocolli. Gli errori da evitare? Prodotto sulle radici, quantità esagerate e routine sovraccariche di oli e maschere nella stessa giornata: il rischio è ritrovarsi con capelli lucidi sì, ma già flosci prima di uscire di casa.