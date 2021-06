Seguiteci nel dietro le quinte del nostro ultimo servizio moda con Alfaparf Milano alla scoperta delle acconciature più glam, tutte da copiare

Il perfetto complemento per un servizio moda vincente? Capelli al top! Per questo dietro al successo del nostro pezzo dedicato agli 8 stilisti emergenti raccontano il futuro della moda Made in Italy non poteva che esserci Alfaparf Milano.

Eccellenza italiana attiva ad oltre 40 anni nel mondo dell'haircare ed hairstyle, Alfaparf Milano rende le chiome più belle, sane e luminose grazie a prodotti professionali di alto livello.

Il suo segreto? Dinamismo italiano, innovazione e apertura alla diversità, con una gamma che soddisfa in Salone come a casa, e naturalmente, sui set più fashion, proprio come quelli di Grazia.it.

I prodotti chiave

Quali sono i prodotti usati da Luigi Martini, hairstylist Alfaparf Milano, per realizzare le acconciature del nostro servizio moda? Scopriamoli insieme.

Alfaparf Milano Semi di Lino Cristalli Liquidi

Cristalli liquidi di Semi di Lino sono uno dei uno dei prodotti iconici Alfaparf Milano, un segreto di bellezza custodito dalla natura e potenziato per la prima volta dai laboratori del brand in una formula originale, studiata per creare un trattamento di bellezza completo dedicato alla luminosità dei capelli.

Alfaparf Milano Style Stories

I nostri capelli hanno una storia da raccontare, per questo Alfaparf Milano propone una linea completa di prodotti dedicati allo styling della chioma.

Dai pack colorati e giocosi, sono un must per creare hairlook d'impatto come quelli sfoggiati dalle nostre talent Masha Nova e Ginevra Salustri nel servizio moda.

Dagli spray volumizzanti ai protettori termici, passando per attivatori di ricci e prodotti texturizzanti, la gamma è davvero ampia e pensata per accompagnarci day by day.

Le acconciature moda

Scopriamo come Luigi Martini per Alfaparf Milano ha creato gli hairlook del nostro servizio fashion.

Masha: easy waves

Per creare il primo look con chioma sciolta e scriminatura centrale, Martini ha preparato i capelli umidi con Semi di Lino Extraordinary All in 1 Fluid per levigare e compattare le lunghezze.

Per ottenere la pettinatura piatta con riga centrale, l'hairstylist ha poi vaporizzato nella prime lunghezze dei capelli Cristalli spray di Semi di Lino.

Mentre per realizzare invece un soft look con onde morbidissime ha spazzolato medie lunghezze e punte, per poi fissare l'acconciatura con Original spray di Style Stories.

Masha: wet look

Per creare questa acconciatura Luigi Martini ha realizzato una coda bassa sulla nuca lasciando fuori un triangolo sulla basetta sinistra.

Successivamente l'haristylist ha miscelato Wet gel e Frozen gel di Style stories, per poi saturare con il mix la porzione di capelli sulla basetta.

Con l’aiuto di un pettine a coda e mollette ha disegnato uno swirl di capelli sullo zigomo della ragazza.

Il tocco finale? Una goccia di Cristalli liquidi di Semi di Lino sull'intera chioma, per un effetto extra shiny & glam.

Ginevra: soft glam

Per creare questo styling semplice e composto, Luigi Martini ha preparato i capelli con Blow dry Cream di Style Stories.

Subito dopo ha tracciato una riga centrale e asciugato la testa senza creare volume.

Poi, con uno Styler e thermal protector di Style Stories ha arrotondato tutti i capelli della zona frontale verso il viso.

Ginevra: space buns

Dopo aver tracciato una riga centrale sui capelli asciutti, Martini si è servito di Wet gel e Sculpting spray di Style Stories per racchiudere i capelli su due code alte.

Partendo dalle ponytails ha poi realizzato degli space buns avvolgendo i capelli alla base, per poi fissarli con mollette e Original Hairspray di Style Stories.

Per rifinire il look, l'hairstylist Alfaparf Milano ha utilizzato uno spazzolino e Wet gel di Style Stories per lavorare tutti i baby hair dell'attaccatura frontale della modella.

Volete scoprire nel dettaglio la gamma di prodotti per la cura e lo styling dei capelli del brand? Visitate il sito ufficiale Alfaparf Milano.

Hair: Luigi Martini Hair Stylist Alfaparf Milano

Foto: Martina Ferrara

Styling: Francesca Crippa

Mua: Marika Zaramella @LeItalienne

Talents: Masha Nova e Ginevra Salustri

Production: Ana Maria Matasel

Creative Direction/Sitting Editor: Sara Moschini