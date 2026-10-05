Nell’autunno 2026 il vero accessorio è la frangia. Cinque tagli diversi che cambiano il volto e il guardaroba in dieci minuti di salone.

Nel giro di poche settimane, molte testate hanno incoronato la frangia protagonista assoluta dell’Autunno/Inverno 2026-27.

Intanto, ogni volta che annunciate “penso di farmi la frangia”, c’è sempre l’amica che chiede se va tutto bene. In realtà, spiegano gli hairstylist interpellati dalle principali riviste italiane, la frangia 2026 è meno “crisi esistenziale” e più strategia di stile: personalizza il viso, funziona con cappotti e maglioni e non obbliga a sacrificare le lunghezze.

Perché la frangia 2026

Secondo gli esperti di hairstyling citati da diverse testate italiane, il 2026 è l’anno in cui la frangia diventa un vero accessorio. Si lavora soprattutto sul davanti, lasciando i capelli lunghi, morbidi, spesso naturali.

La tendenza è chiara: frange leggere, scalate, facili da gestire. Grazia e Vogue Italia indicano la cosiddetta whisper fringe, o frangia sussurrata, come segno distintivo della stagione. I magazine professionali aggiungono baby bang grafiche, frange a tendina lunghe e versioni volutamente spettinate.

Perché si abbina così bene ai vostri outfit autunnali? Perché porta lo sguardo sugli occhi, cioè sull’unica parte che resta scoperta quando infilate dolcevita, maxi sciarpe, cappotti avvitati. Una frangia azzeccata rende più interessante anche il classico trio jeans, maglione e trench.

Gli hairstylist ricordano anche un dettaglio pratico: l’autunno è il momento ideale per tagliare. L’umidità è più gestibile rispetto all’estate, si usano cappotti ma non ancora cappelli di lana tutti i giorni e c’è il tempo di capire come la frangia si comporta prima del gelo vero.

Tre domande per sceglierla

Prima di presentarvi in salone con venti screenshot salvati, fatevi queste tre domande. Sono le stesse linee guida che gli esperti riportano su D - la Repubblica e sui magazine professionali.

1) Quanto tempo avete per lo styling?

Se parliamo di due minuti netti, meglio frange leggere e “democratiche”: frangia sussurrata, soft fringe scalata, frangia riccia naturale. Bastano phon e dito, o diffusore.

Se vi piace giocare con spazzola e piastra, potete osare frangia a tendina lunga e soprattutto baby bang, che richiede precisione quotidiana.

2) Com’è la vostra forma del viso?

Viso allungato o molto alto di fronte: funzionano baby bang e frange piene che “accorciano” visivamente.

Viso tondo o largo: meglio frange aperte e scalate che allungano, come a tendina o bottleneck, con ciocche che scendono verso zigomi e mandibola.

Viso ovale: praticamente tutto, basta modulare la lunghezza.

3) Che tipo di capelli avete?

Capelli fini e che si sporcano in fretta: gli esperti consigliano frange leggere, come la whisper fringe, che non crea “tenda” sulla fronte e resiste meglio all’umidità.

Capelli mossi o ricci: frangia riccia integrata nel taglio o bedhead, volutamente imperfetta.

Capelli spessi e lisci: sì a frange piene, ma lavorate con sfilature e scalature per evitare l’effetto casco.

Le 5 frange più chic

Frangia sussurrata

È la star della stagione. Pochi capelli, taglio leggero all’altezza delle sopracciglia, punte morbide che si fondono nelle lunghezze. Secondo le riviste beauty italiane è la frangia più facile da gestire: si asciuga in un attimo e, se cresce, diventa un ciuffo laterale carinissimo.

Sta bene a quasi tutti, soprattutto se leggermente più lunga ai lati per addolcire i visi tondi. Si abbina alla perfezione con blazer maschili, trench fluidi, camicie di seta: rende il look curato ma zero rigido.

Frangia a tendina

La classica curtain bangs, versione 2026: più lunga, che scende verso zigomi o mandibola, spesso su capelli lunghi e voluminosi. Gli hair designer la consigliamo per chi vuole incorniciare il viso senza coprirlo troppo.

Funziona benissimo con cappotti sartoriali, maxi sciarpe e abiti midi: le ciocche laterali che cadono sul viso bilanciano i volumi dei capispalla. In salone chiedete una frangia che si apra al centro e si fonda negli strati frontali, non un “muro” compatto.

Baby bang micro

Cortissima, almeno un dito sopra le sopracciglia, nel 2026 è spesso un po’ irregolare, mai perfettamente dritta. Le riviste la definiscono la scelta più fashion e più impegnativa.

Valorizza visi ovali e lineamenti regolari, accorcia una fronte alta e dà subito carattere anche al taglio più semplice. Bellissima con cappotti importanti, blazer strutturati, dolcevita neri: la frangia diventa un accessorio grafico. Va però ritoccata spesso, quindi valutate bene la manutenzione.

Soft fringe scalata

È la versione italiana delle bottleneck o torn bangs: più piena al centro, poi si apre e si assottiglia verso zigomi e jawline. Gli esperti la adorano perché sta bene a quasi tutte, su lunghezze medie o lunghe, lisce o mosse.

È quella che più di tutte sembra un filtro Instagram naturale: ammorbidisce i tratti, accompagna il riccio leggero, cresce bene trasformandosi in ciocche frontali. Match ideale? Maglioni chunky, giacche di pelle, denim oversize: perfetta per i look da weekend.

Frangia riccia

Non più tabù. I saloni parlano di frangia riccia o bedhead per definire quei ricci morbidi, tagliati sulla fronte e integrati nella scalatura. L’idea non è domarli, ma lasciarli liberi, controllando solo il crespo con prodotti leggeri anti-umidità.

È una scelta fantastica per chi ha già un riccio definito e vuole incorniciare il viso, soprattutto se allungato o molto spigoloso. Sta benissimo con cardigan oversize, shearling, biker boots: il volume dei capelli dialoga con quello dei capi in maglia e dei capispalla più caldi.