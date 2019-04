Se cercate ispirazioni sull'hairlook per il vostro matrimonio, date un'occhiata alle migliori tendenze che abbiamo selezionato per voi



Siete indecise su quale acconciatura scegliere in vista del vostro giorno più bello? Se volete essere delle spose originali e sofisticate allo stesso tempo, prendete ispirazione dalle ultime tendenze viste in passerella.

Dalle collezioni bridal a quelle haute couture, i trend del momento suggeriscono hairlook glam ma naturali, per valorizzare la texture di ogni tipo di capelli. Tra acconciature raccolte e ponytail, non mancano le trecce e gli accessori luccicanti. Un dettaglio davvero cool su cui puntare? L'effetto wet, da realizzare con cere dal finish glossato.

Scoprite tutte le tendenze più belle per le acconciature sposa che abbiamo selezionato per voi dalle sfilate.

Raccolto bouncy

Un hairlook dal fascino vintage con i capelli raccolti all'indietro e un effetto bombato in stile anni '60 (ma con un feel contemporaneo).



Radici wet

Se avete i capelli lunghi e volete tenere i capelli sciolti provate quest'acconciatura semplice e d'effetto, con le radici voluminose e sollevate, con un finish leggermente wet.



Raccolto romantico

Il più classico dei raccolti diventa più originale con un maxi accessorio, come un fiore (vero o di stoffa) appuntato di lato.



Faux ponytail

La coda di cavallo bassa è il trend del momento. Portatela con le lunghezze appena mosse e realizzatela faux, inserendo la chioma in un accessorio come un choker.



Top-knot

Lo chignon alto sulla nuca realizzato con un gioco di ciocche annodate si porta con i baby hair in libertà, per dare un tocco di dolce leggerezza al look.



Nastro prezioso

Se avete i capelli ricci, mettetene in risalto il volume lasciando la chioma sciolta, aggiungendo un semplice nastro metal, argento o oro.



Raccolto con trecce

Se amate i raccolti elaborati, provate a realizzarne uno con una treccia centrale e due piccole laterali che si uniscono sulla nuca.



Treccia laterale

Un'altra proposta di acconciatura intrecciata più semplice e soft, da realizzare con lo stile che più preferite, classica a tre ciocche, alla francese o a torchon.



Raccolto scultura

Se volete puntare su un'acconciatura davvero particolare e avant-garde, ispiratevi allo stile giapponese, con un effetto wet e un maxi accessorio prezioso.



Bow ponytail

Una coda di cavallo con maxi fiocco dedicata alle più romantiche.



Credits Ph.: Mondadori Photo, Unsplash