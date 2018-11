Siete in cerca di idee per sistemare i capelli in maniera semplice e soprattutto veloce? Vi proponiamo 7 acconciature super cool a livello di hair-stress minimo



Avete poca dimestichezza con le acconciature complicate, lunghe da realizzare e dal look irraggiungibilmente perfetto?

La tendenza attuale vi corre in aiuto, perché oggi i capelli si portano senza avere l'ossessione di un hairlook eccessivamente clean & polished. Dalle passerelle arrivano ispirazioni di acconciature che inneggiano alla libertà, con look undone e un po' raw.

Se volete vivere la vostra chioma senza stress, eccovi 7 idee da copiare, con acconciature che si realizzano in un attimo.

Messy top-knot

Dopo che il messy bun è stato sdoganato anche dalle teste reali, perché non adottarlo come acconciatura cool? Provatelo in versione davvero molto messy, attorcigliando la chioma in alto sulla nuca senza fissarla in maniera troppo precisa. Se avete i capelli lunghi, poi, è l'ideale per ottenere un volume maxi.



Textured wet

Effetto bagnato sì, ma senza un look troppo pulito. Per realizzare questa acconciatura dovete utilizzare molto prodotto a effetto texturizzante, per dare l'impressione di ciocche molto corpose, che rimangano quasi incollate tra loro, per un effetto leggermente dirty. Non preoccupatevi dei baby hair in libertà, il bello di questo look è l'effetto un po' spettinato.



Semi-raccolto wild

Gli anni '70, il volume amplificato e quella voglia di libertà che non vi fa perdere troppo tempo a sistemare i capelli. Realizzate un leggero effetto bouncy e appuntate in modo morbido le ciocche laterali dietro la nuca.



Wavy ponytail

Un'acconciatura molto parisiènne, con i capelli leggermente ondulati - potete creare le onde con la piastra o con una treccia da realizzare di notte e scioglere al mattino - e un semplice nastrino di velluto nero.



Soft chignon

Un effetto ladylike ma non troppo, per una versione updated del classicissimo chignon basso sulla nuca. Si realizza semplicemente senza tirare i capelli, lasciandoli molto morbidi alle radici, con qualche ciocca che scappa qua e là.



Basic ponytail

È la quintessenza dello stile normcore, rilassato e per nulla pretenzioso. Ma non per questo meno elegante. Se avete i capelli lisci provate una semplicissima coda di cavallo senza preoccuparvi di tirare troppo le radici, ma ricordatevi di nascondere l'elastico con una ciocca di capelli.



90's streetstyle

Lo streetstyle e gli anni '90 sono le due grandi ispirazioni per le tendenze attuali. Come questa semplicissima treccina laterale da portare con i capelli sciolti, ma con la lunghezza più cool del momento, con i capelli a sfiorare le spalle.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa