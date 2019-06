Siete affascinate dalle acconciature con i capelli semiraccolti? Questo è il momento giusto per provarle: ecco le ispirazioni più belle

I capelli semiraccolti a firma di Sam McKnight sono stati i protagonisti del beauty look creato per la sfilata Chanel della prossima stagione Autunno Inverno 2019-2020.

Un hairlook semplice, romantico, molto femminile che in questa versione punta tutto sugli accessori come fermagli luccicanti, fiocchi, fiori (le camelie, naturalmente!) e pompon.

L'acconciatura su cui puntare ora e da sfoggiare in occasione delle vostre occasioni speciali.

Volete qualche ispirazione? Abbiamo selezionato le acconciature di capelli semiraccolti più belle da Pinterest.

Bouncy

I boccoli morbidi e voluminosi sono stati valorizzati da un semi-raccolto a mezza coda alta e un effetto cotonato.



Treccia a corona

Una doppia treccia a corona a circondare la nuca, un look fiabesco degno di Daenerys Targaryen.



Mezza coda

Un semiraccolto minimal e semplice da realizzare. Nascondete l'elastico con una ciocca di capelli e impreziosite l'acconciatura con una treccina laterale per uno stile boho-chic.



Treccia laterale

Se vi piacciono le trecce ma non volete rinunciare a una chioma libera e fluente, provate i capelli semiraccolti con una treccia laterale nello stile che più preferite, per un look perfetto da cerimonia.



Torchon

Un semiraccolto semplicissimo con ciocche a torchon.



Treccia a cascata

L'acconciatura ideale se vi piacciono i look in stile vintage e romantici.



Capelli medi

Per realizzare un'acconciatura semiraccolta non è necessario avere una lunghezza di capelli maxi, basta un long bob per provare mezze code e trecce di piccole dimensioni.



Con fiocco

Per dare un tocco ancora più sognante al vostro hairlook puntate sugli accessori, come un nastro in velluto o satin con cui realizzare un maxi fiocco.



Mohawk braid

È la variante di capelli semiraccolti più cool, se lo stile rétro non fa per voi e preferite una vibe contemporanea.



Half top-knot

Le acconciature con il messy bun sono state sdoganate anche per le occasioni più glam.



Credits Ph.: Mondadori Photo