Cercate nuove idee per i vostri capelli medi? Abbiamo selezionato le ispirazioni più belle per la nuova stagione dalle passerelle, tutte da copiare



Anche per il 2019 il taglio di capelli medio continua a essere il più amato in assoluto. Dalla sua, ha la versatilità e la praticità. Più comodo da gestire di una chioma di lunghezza maxi e più trasformista di un taglio corto.

Volete scoprire come si portano i capelli medi questa stagione? Abbiamo preso spunto dalle tendenze Primavera Estate 2019 viste in passerella per suggerirvi nuove idee per un upgrade del vostro look, tra nuove acconciature da provare e qualche spunto su tagli e colori da sperimentare.

Semi raccolto



Avete i capelli ricci di una lunghezza media? Provateli con un comodissimo semi-raccolto per averli sempre in ordine. Per questa stagione, le forcine utilizzate per tenere a bada le ciocche ribelli si portano a vista.



Blushing pink

Questo è l'anno giusto per vivere il proprio hairlook in maniera più libera e spontanea. La tendenza dei capelli undone vuole infatti celebrare la bellezza dell'imperfezione, liberandoci dall'ossessione polished. Via libera quindi a texture corpose dal look dirty. Un plus per le bionde? Il colore sfumato sulle punte, in una tonalità di rosa pallido dai riflessi caldi.



Vintage



Per tutte le fan irriducibili dello stile vintage, fa il suo ritorno il look bon ton ispirato agli anni '60, con frangia piena e bombata e punte lavorate con spazzola e phon verso l'interno.



Volume naturale



Liscio sì, ma non troppo. Soprattutto non deve mancare il volume per un look arioso e romantico adattissimo per la primavera. Fate una scriminatura centrale e optate per una classica piega a spazzola e phon, lasciando da parte la piastra che dà un look troppo piatto. Per accentuare il movimento della chioma lavorate le punte verso l'esterno.



Shag



Un look in stile glam rock perfetto se avete un taglio medio scalato. La frangia è lunga, scalata e a tendina, ma quel che conta è la texture dei capelli che deve avere un finish matte e un look leggermente "ruvido". Sui capelli tamponati applicate un siero corporizzante e un primer per dare volume alle radici.



Aplomb



Se avete un caschetto geometrico, magari con frangia, lo styling giusto è il liscio impeccabile, da scegliere però solo se avete la chioma in ottima salute e i capelli non troppo fini. Il risultato deve essere shiny, con un effetto specchio. Uno stile da non perdere soprattutto nella tinta baby blonde.



Wavy



È ancora il caschetto mosso il look più desiderato, adatto a tutti i tipi di capelli. Valorizza il mosso naturale e dona corpo alle chiome più sottili, grazie all'utilizzo di prodotti per lo styling texturizzanti. Si porta con le punte pari e la riga in mezzo.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa