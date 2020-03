Per le acconciature con i capelli intrecciati, i greek hair sono la tendenza del momento in fatto di capelli. Complice uno styling a lunghissima tenuta e super voluminoso

L’ultima è stata Maria Grazia Chiuri che, con la sfilata di Dior Haute Couture al Museo Rodin di Parigi, ha celebrato la femminilità ispirandosi all’Antica Grecia, tra pepli e intrecci di capelli. Romantiche ed eleganti, le acconciature con i capelli intrecciati alla greca sono tra i trend del momento, scelta ideale se avete i capelli medio-lunghi.

Da Instagram ai red carpet passando per le passerelle



Morbide, voluminose, trecce-intrecci-e-chignon, le acconciature alla greca sono tra le più cercate in internet: su Pinterest alla voce “ancient greek hairstyles” escono tantissimi spunti tra boccoli, onde e raccolti mentre su Instagram #greekhair ha oltre 7 mila foto. Insomma, Afrodite&Co ispirano ancora e già nei primi red carpet dell’anno il trend è ben evidente.

Ai Golden Globes dello scorso 5 gennaio, Jennifer Lopez ha prima raccolto e poi intrecciato in una doppia treccia la sua lunghissima chioma mentre Emma Watson qualche settimana prima alla presentazione di Piccole Donne di Greta Gerwig ha puntato sulla morbidezza, con ondulate ciocche laterali e una sottilissima coroncina dorata a illuminare tutto. Non solo dee, anche le future regine non si tirano indietro davanti a questo trend: alla consegna dei Bafta del 3 febbraio, Kate Middleton ha sfoggiato un divino e regale raccolto degno di Era, moglie di Zeus.

Le star e le acconciature à la greca Dior Haute Couture p/e 2020

Rachel Weisz agli ultimi Oscar con una coroncina con foglie d'alloro

Emma Roberts al Met Gala 2019

Jennifer Lopez ai Golden Globes 2020

Emma Watson alla prèmiere di Piccole Donne

Olivia Wilde

Kate Middleton ai Bafta 2020

Lo styling indispensabile



Per un'acconciatura da vera dea dell’Olimpo, lo styling non potrà che essere forte, puntando su prodotti volumizzanti e fissaggi a lunghissima tenuta. Immancabile la lacca, must have di ogni raccolto che debba durare tutta la notte, rinforzato da una mousse da applicare prima di iniziare la piega così da dare sostegno alla chioma fin da subito. Non solo, ma quest’ultima è perfetta anche se si vuole creare un look ondulato proprio perché definisce e crea movimento.

Credits Ph: Getty Images