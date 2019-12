Come rendere la vostra acconciatura ancora più speciale? Con i giusti accessori gioiello, per trasformare i vostri capelli per una serata speciale

Siete in cerca di idee originali per rendere più particolare il vostro hairlook, in vista di un'occasione speciale? Il dettaglio che eleverà la vostra acconciatura è l'accessorio gioiello!

Tra cerchietti, fermagli e fasce dai bagliori luccicanti - grazie a strass, pietre e paillettes - trasformerete i vostri capelli in una versione principesca e super glam, l'ideale per una serata in cui volete essere davvero al top!

Gli accessori gioiello per capelli sono anche i protagonisti delle passerelle di stagione, quindi ora è il momento giusto per sperimentare e divertirsi con questa tendenza preziosa, da abbinare a tutti i tipi di capello, da quelli lunghi e mossi, a quelli corti, fino ai raccolti più elaborati.

Cristalli dorati



Un cerchietto multifilo con strass montati su metallo dorato, per rendere prezioso un raccolto bon ton molto ordinato.



Jewel bun



Dei deliziosi mini knot impreziositi da elastici di strass, per rendere glam l'acconciatura più street degli anni '90.



Barrette gioiello



Come rendere iper-femminile un pixie cut ultra minimalista? Con delle barrette preziose per fermare il ciuffo laterale.



Pietre vistose

È il momento di abbracciare il trend massimalista! Scegliendo un cerchietto in metallo sormontato da maxi pietre tono su tono con il colore dei capelli.



Maxi fermaglio



Un unico, grande gioiello per impreziosire il raccolto afro.



Nostalgia rinascimentale



Se avete i capelli lunghissimi e mossi metteteli in risalto con un cerchietto dalle decorazioni floreali, per ispirarsi alle epoche del passato.



Anni '20



Siete delle appassionate della fascia a turbante? Ispiratevi alle flapper girls e sceglietela impreziosita da pietre e perline.



Simmetria



Come elevare delle boxer braid? Con dei fermagli a clip preziosi, con strass e metallo argentato.



Cristalli multicolor



Il massimo dell'eleganza? Abbinare il vostro fermaglio prezioso ai bijoux, come questa barretta dai maxi cristalli colorati perfettamente in pendant con gli orecchini.



Cascata di perle



Se avete un animo bon ton, rendete speciali i vostri capelli lunghi e lisci con un cerchietto di perle multifilo.



Credits Ph.: Mondadori Photo