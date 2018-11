Per l'Autunno vestite i vostri capelli con gli accessori, vi proponiamo gli hairlook più belli e originali di stagione, tutti da copiare



Non c'è niente di meglio degli accessori per capelli per rendere la vostra acconciatura dressed up, dare nuova vita al vostro hairlook e sperimentare nuovi modi per valorizzare il vostro taglio.

Vi proponiamo 7 accessori originali per acconciature facili da replicare, viste sulle passerelle più belle di stagione.

Il cerchietto fiabesco



Il cerchietto va scelto prezioso, con applicazioni in rilievo e cristalli colorati, per un look romantico che evochi il mondo delle fiabe.



Portatelo con un caschetto liscio e scriminatura centrale.



Le farfalle dorate



Simboleggiano la voglia di libertà e, con la loro leggiadria, rendono iper-femminile qualsiasi look.



Portatele di lato sui capelli ricci dal volume maxi.



La fascia di chiffon



Dona carattere e fascino rétro, con chiari riferimenti all'emancipazione femminile che, sì, è passata anche dai beauty look.



Portatela con un raccolto a onde piatte ispirato agli anni '20.



Il gioco di forcine



Le abbiamo viste sdoganate persino sul red carpet, ora le forcine si portano a vista in un gioco di intrecci multipli.



Portatele per valorizzare una texture dei capelli particolare, come l'effetto frisé.



Il fiocco pop



Rendete i vostri capelli meno noiosi con un accessorio super colorato e divertente, perché ogni tanto bisogna anche non prendersi troppo sul serio.



Portatelo su un taglio di capelli minimale e (fin troppo) bon ton.



La piuma



Se volete portare un po' di Coachella sempre con voi, osate con le piume anche per la stagione autunnale, optando per la versione nera super chic e impreziosita da fermagli brillanti.

Portatela con capelli lunghi, ondulati in maniera naturale.



La tiara



Da sfoggiare solo con la giusta dose di autoironia e rigorosamente con un look basic e un bel make up strong molto poco da principessa.



Portatela con un raccolto messy e imperfetto.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa