Scoprite le acconciature da invitata a un matrimonio facili da realizzare da sola con il fai da te

Quali acconciature scegliere da invitata a un matrimonio nel 2021? Quelle che maggiormente valorizzano la lunghezza dei capelli, che siano medi o lunghi, preferendo i raccolti o il semiraccolto.

Da quello perfetto, a quello un po' scompigliato, da quello impreziosito da gioielli a quello più originale e divertente: i capelli sono un dettaglio attraverso cui esprimere il proprio stile anche durante un matrimonio.

Raccolto con coroncina sul retro

Il raccolto basso lascia liberi due ciuffi frontali ed è impreziosito da una coroncina che si adagia sul retro.

Raccolto con dettagli preziosi

Lo stesso stile, con un effetto leggermente meno strutturato, è invece reso ancor più prezioso da elementi decorativi che adornano i lati e il retro.

Semiraccolto per capelli medi e lunghi

Un'idea da copiare perfetta per il fai da te è questo semiraccolto adatto in particolar modo ai capelli medi e lunghi. Dopo aver creato movimento e texture, raccogliete due ciocche laterali e fermatele sulla nuca con un fermaglio gioiello.

Raccolto fluido

Ricrea il movimento delle onde in un raccolto molto sofisticato. Prima di realizzarlo lisciate i capelli e applicate un prodotto in cera che elimini l'effetto crespo e ogni flyaways.

Messy updo

Il raccolto effetto finto scompigliato resta sempre una scelta chic di facile realizzazione. Per farlo, non tirate troppo i capelli, e sfruttate una ciocca per fissare il raccolto, lasciandola leggermente morbida.

Curly updo

Chi ha detto che i raccolti devono essere tirati e perfetti? Questo updo esalta i capelli ricci lasciandoli in tutto il loro movimento e volume. Dopo averli raccolti, tirate fuori leggermente i ricci qua e là.

Raccolto con treccia

Di facile realizzazione: raccogliete i capelli sulla nuca, create una treccia e utilizzate il suo potere decorativo facendole cingere un lato della testa, nascondendo l'estremità sotto al ciuffo frontale.

Semiraccolto intrecciato

Anche in questo caso i capelli intrecciati creano come una coreografia che ferma la chioma sul retro della testa.

Ponytail basso con cerchietto

Provate quest'acconciatura facile e d'effetto. Basta fermare i capelli sulla nuca, e avvolgere una ciocca sull'elastico per coprirlo. Il cerchietto gioiello è poi un dettaglio extra che completa il look.

Ponytail incrociato

Per realizzare questo ponytail basso bisogna lasciare libere due grandi ciocche laterali. Dopo aver creato la coda e fermata sulla nuca, prendete la ciocca di destra e passatela sopra all'elastico avvolgendola da sinistra, sotto all'elastico e così via in senso antiorario. Fate al contrario con la ciocca di sinistra.

Bubble braid

Un'acconciatura insolita e molto divertente è la treccia a bolle. In questa variante i capelli sono raccolti in tre sezioni diverse, mentre vengono create le bubble sulle lunghezze.

