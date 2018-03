Tornare single dopo una relazione lunga è spaesante, perché le regole del gioco sono diverse da come le ricordate: ecco cosa non fare se volete cavarvela

Siete state fidanzate per dieci lunghi anni, lui era il vostro miglior amico, il vostro compagno, l'unico uomo con cui pensavate di trascorrere tutta la vostra vita?

E invece no: la favola non ha avuto un lieto fine e dopo molti anni di relazione il destino ha deciso che era meglio separare le vostre strade.

Di chiunque sia la decisione finale in questi casi lo shock è comunque grosso, perché ricostruirsi abitudini, giornate, serate, vacanze e weekend da single per quanto possa sembrare divertente non è sempre facile.

Se poi siete la parte lesa della separazione il rischio di farsi male è altissimo.

Ecco perché in entrambi i casi dovreste stare molto attente a non commettere questi 10 errori che vi farebbero finire dalla padella alla brace, complicando ulteriormente le cose.

Parlarne con tutti

Amici, sconosciuti, passanti, malcapitati, non dovreste fare l'errore di attaccare bottone con tutti i poveri che hanno fatto l'errore di chiedervi «come state» e non dovreste rapirli e sequestrarli in un angolo per costringerli ad ascoltare l'epilogo della vostra storia, la vostra tristezza, quello che vi consiglia il vostro psicologo e quante volte piangete al giorno.

Il dolore è una cosa molto personale, proteggetelo e raccontatelo solo a chi può capirlo.

Buttarsi sul cibo

Fa bene consolarsi ogni tanto con un dolcetto ma buttarsi sul cibo senza più ritegno non allevierà il vostro dolore ma aumeterà solo il vostro giro vita.

Siete tornate single, dovete essere in forma, non punirvi prendendo due taglie.

E se proprio non riuscite a stare lontani dalle teglie di lasagne inscrivetevi in palestra, a un corso di crossfit o in piscina.

Vi serve aumentare la vostra autostima, non distruggerla.

Caricare foto in mutande sui social

Non siete in vendita e non avete bisogno di attirare tutti i pervertiti della rete, certo la tentazione di avere dei like facili alla vostra persona, per poter riempire il bicchiere vuoto delle attenzioni, è forte, ma credeteci: non avete bisogno di fare la bomba sexy amatoriale.

Il sexy sta spesso nel nascondere le cose non nello sbattere le vostre tette in primo piano sulla rete.

Entrare in un loop negativo

La negatività porta altra negatività che porta con sè un carro di sfiga.

Continuare a ripetere quanto siete sfortunate e quanto la vostra vita sia triste senza il vostro ex non fa altro che allontanare le persone positive da voi e farvi rimanere sempre più sole, triste e tapine.

Sorridete, sforzatevi, ogni sorriso porterà qualcosa di positivo nella vostra vita.

Non ascoltare i consigli delle amiche

Se le amiche vi dicono che non potete pensare che tutto il mondo vi sopporti e che non potete lanciare quintali di negatività addosso a tutti, beh forse dovreste iniziare ad ascoltarle e pensare che abbiano ragione.

No, non siete la creatura più sola del mondo e no, non tutti devono capirvi e supportarvi in maniera incondizionata.

Fate come dicono le amiche, lo fanno per il vostro bene.

Non considerare quelli che non vi sembrano l'uomo giusto

Probabilmente non sarà l'uomo della vostra vita e certo, se non scatta la scintilla alla fine non scatta, ma dovreste concedervi di uscire con qualcuno che non vi sembra perfetto.

D'altra parte pensavate di averlo trovato quello perfetto e il tempo non vi ha dato ragione.

Perché uscire con qualcuno che non è l'uomo giusto? Per coccolarvi con qualcosa di sano e per farvi dare un po' di attenzioni.

E anche perché siete fuori allenamento: nessuno scrive la bella copia al primo colpo.

Sbronzarsi già all'aperitivo

Essere sempre ubriache non vi fa sicuramente onore e finirete per sembrare una specie di bomba inesplosa ambulante pronta a esplodere da un momento all'altro.

Inoltre accumulerete una serie di brutte figure che voi non vi ricorderete ma che gli altri invece faranno fatica a dimenticare.

Frequentare tipi infrequentabili

Dopo anni lo capirete anche voi e vi chiederete «come facevo a uscire con quello lì?».

Quando si è single da poco e un po' confuse si ha la capacità di dare corda a degli sfigati con la S maiuscola che di solito non fanno altro che rovinare ancora di più la vostra esistenza.

Esiste però un momento in cui si riacquista un barlume di lucidità e oggettività, dovreste aggrapparvi a quello.

Insomma: non cercate Mister Big ma non accettate proprio tutto quello che passa il convento.

Essere emotivamente dipendenti

Avere per forza il bisogno che ci sia qualcuno a riempire la vostra mente, qualcuno che vi invii dei messaggini, che vi corteggi, che vi proponga di andare a casa sua è comprensibile ma controproducente.

Avete bisogno di fare silenzio e non di riempire la testa: fa decisamente più male spegnere il casino e affrontare le cose, ma è necessario.

Pensare di non essere abbastanza

Passate il tempo a paragonarvi alle altre?

Cercate sui social segni e prove dei nuovi flirt del vostro ex e vi sentite incredibilmente meno fighe e interessanti di quelle sciacquette?

Dovreste smetterla di cercarle o di fare paragoni: lui non sa quello che ha perso e voi un giorno capirete che una perdita può spesso essere una grossa fortuna se in fondo vi avrebbe destinato all'infelicità.