Lavoro

Amore

Finanze

Lavoro

Per neutralizzare i dispetti di Giove non potete permettervi di mollare nemmeno per un secondo i progetti che avete in cantiere; c’è bisogno di monitorare costantemente la situazione, evitando pericolosi cambi di strategia.





Amore

La primavera si fa sentire e sponsorizza la vostra vita sentimentale; vivete pienamente magici momenti d’intesa insieme al partner, più innamorato che mai. Se siete single aspettatevi l’anima gemella da un momento all’altro; non fatevi cogliere impreparati.