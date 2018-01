"Non chiamatele petites mains!". Ha esordito così Pierpaolo Piccioli, presentando a Parigi la nuova collezione Haute Couture di Valentino, frutto del duro lavoro delle sue abili sarte.

Altro che piccole mani: queste creazioni sono l'opera minuziosa di artigiane e artigiani altamente qualificati che portano avanti con orgoglio e sacrificio la loro grande esperienza. E non a caso, ciascun abito che ha sfilato in passerella porta proprio il nome di chi lo ha realizzato.

E l'omaggio alla tradizione si tinge di leggerezza e modernità: i volumi over di abiti e cappe sono impreziositi da drappeggi, ruches e fiocchi dal forte impatto glamour.

Se la sera si fa preziosa con gown dress degni del red carpet più prestigioso, la collezione è però costellata anche da mise perfette per il giorno, come la maxi felpa a fiori o il coat in cashmere giallo con maniche a sbuffo, da portare su pantaloni fluidi in lana.

In testa i cappelli realizzati per l'occasione da Philip Treacy, un tripudio di soffici piume, le stesse che ornano i sandali a tinte pastello, che aggiungono un tocco eccentrico e colorato ai look.