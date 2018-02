Tra impermeabili monogram e gonne plissé, Karl Lagerfeld ha presentato la nuova collezione di Fendi



Forza e delicatezza. È alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra queste due componenti dell'animo femminile, la collezione Autunno-Inverno 2018 di Fendi, presentata sulle passerelle milanesi.

E lo trova un equilibrio, lo trova senza dubbio: nell'unione di silhouette sartoriali, declinate sull'iconica fantasia Principe di Galles, e leggeri inserti plissé e colletti damascati che abbelliscono abiti in seta fluida e gonne midi.

Ma anche nel contrasto tra le sensuali bluse dalle spalline scese, portate con foulard di seta al collo e orecchini vistosi, e le cappe dal rigore geometrico e dal taglio squadrato, leitmotiv della collezione su trench di vernice, cappotti e pellicce.

Chemisier dai romantici ricami floreali si indossano con stivali e stivaletti texani dalle nuance allegre come giallo, turchese e rosa, perfette per illuminare e vivacizzare la palette, decisamente più sobria, su cui gioca l'intera collezione: blu navy, nero, verde sottobosco, beige, tortora, cipria e avorio, con qualche tocco di rosso qua e là, questi i colori utlizzati per definire lo stile raffinato scelto da Karl Lagerfeld per la prossima stagione fredda.

La sfilata ha visto anche il debutto della Double F bag, modello con doppia apertura e catena, che siamo sicure diverrà molto presto un'altra delle It bag maison. Ma non è stata la sola novità vista in passerella: la sfilata è stata l'occasione per il lancio dello speciale logo FENDI /FILA rielaborato dall'artista @hey_reilly.









Seguiteci nel backstage per scoprire i momenti appena prima dello show:





Fendi: gli scatti esclusivi dal backstage della sfilata Autunno-Inverno 2018 Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini



Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini



Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini



Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini



Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini



Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini



Photo Credits: Daniela Losini

Photo Credits: Daniela Losini



Photo Credits: Daniela Losini



Photo Credits: Daniela Losini

/ 22 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Scoprite anche il backstage beauty! Occhi con punti luce silver e capelli "straight"!

Make up: Peter Philips // Hair: Sam McKnight